EUA lançam novos ataques contra o Irã após Trump ameaçar 'atingir o país com força' diante da falta de acordo

A Torre Milad, a mais alta do Irã, com 435 metros de altura, é vista em Teerã sob um céu iluminado após ataques aéreos de terça-feira Crédito: Getty Images

O exército dos Estados Unidos lançou novos ataques contra o Irã após o presidente Donald Trump afirmar, nesta quarta-feira (11/6), que as forças norte-americanas iriam atingir o país "com força", alegando que Teerã tem levado "tempo demais para fechar um acordo" para encerrar a guerra.

O Comando Central dos EUA (Centcom) disse que iniciou "bombardeios adicionais de autodefesa" contra "múltiplos alvos no Irã" na tarde desta quarta.

A nota acrescentou: "Os ataques são uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irã".

Ambos os lados têm atingido alvos militares e de vigilância ao longo da semana, em uma escalada significativa de ataques e retaliações.

Em resposta aos ataques, o Irã subiu o tom e ameaçou atingir embarcações — incluindo petroleiros e navios comerciais — que transitem pelo Estreito de Ormuz.

"O Estreito de Ormuz foi completamente fechado para todos os tipos de embarcações, incluindo navios comerciais", disse o comando militar conjunto de mais alto nível do Irã em comunicado.

O Estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, por onde passa uma parcela significativa do petróleo global

Este foi o segundo dia consecutivo de troca de ataques entre os dois países.

O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) respondeu atacando bases dos EUA em todo o Oriente Médio.

Explosões também foram ouvidas na ilha de Qeshm, no Golfo, além de várias outras cidades, incluindo Bandar Abbas e Sirik.

Embarcações foram vistas ao largo da costa de Bandar Abbas, no sul do Irã, na semana passada. Ataques foram relatados nas proximidades da cidade portuária na quarta-feira Crédito: EPA

Horas antes do ataque desta quarta, Trump havia alertado: "Nós os atingimos com força ontem e vamos atingi-los com força novamente hoje."

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que líderes iranianos têm "levado tempo demais para negociar um acordo", enquanto o Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou os EUA de "prejudicar o processo diplomático com mensagens contraditórias".

Em resposta às declarações de Trump, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian disse que o Irã "permanecerá firme diante de qualquer pressão ou ameaça".

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou posteriormente que bombas iriam "atingir instalações-chave no Irã".

Hegseth disse que o Irã teve uma chance de fechar um acordo, mas não a aproveitou, e que Trump havia dito que o país seria atacado novamente caso não houvesse um acordo de paz.

Em abril, EUA e Irã concordaram com um cessar-fogo que inicialmente deveria durar duas semanas. Desde então, ambos os lados têm trocado ataques esporádicos, sem retornar a hostilidades em grande escala.

No entanto, as recentes tentativas de mediação entre Washington e Teerã estão paralisadas, e os ataques têm se intensificado.

Os esforços diplomáticos entre os dois países vêm sendo marcados por sucessivos impasses, especialmente em torno do programa nuclear iraniano e das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos.