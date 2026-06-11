Indústrias do ES revelam ações para reduzir poluição

O primeiro painel "Descarbonização Industrial" contou com a participação de representantes das grandes indústrias com operações no Espírito Santo — ArcelorMittal, Samarco, Suzano e Vale.





O gerente de Meio Ambiente da Suzano, Márcio Caliari, observa que a empresa é de base florestal com matriz energética majoritariamente renovável e, no processo produtivo, é autossuficiente em energia, inclusive com excedente que é exportado.





"Nós temos várias oportunidades, mas o desafio é ter uma tecnologia que tenha escalabilidade e a viabilidade financeira para aumentarmos esse nível", frisa Caliari, pontuando ainda dificuldade com transporte em etapas do processo.





Diretor de Mudanças Climáticas e Descarbonização da Vale, Rodrigo Lauria ressalta que falar da redução de emissões é uma agenda de competitividade. "E isso dá um tom muito importante porque vai para o centro da companhia, para dentro da estratégia. É como uma oportunidade de negócios e toda oportunidade tem seus desafios."





Na mineradora, segundo ele, a pauta tem o apoio do nível mais alto da administração e toda a gestão entende em que ponto da estratégia a empresa se encontra, as metas a serem alcançadas e uma série de outros compromissos.





A companhia encerrou 2025 com 25% de redução da emissão de poluentes em relação ao ano-base (2017). Também atingiu 100% de energia elétrica renovável dois anos antes da meta, em 2023. "Conseguimos manter a intensidade de emissões do nosso produto a despeito de estar aumentando a produção", pontua.





Rodrigo Silveira, gerente geral de Metálicos da ArcelorMittal, atesta que o Espírito Santo é o Estado mais engajado do ponto de vista de assuntos climáticos, como os debatidos no encontro, envolvendo setor público e iniciativa privada. Para seguir avançando, ele enxerga mais pontos positivos que desafios, mas faz considerações sobre as duas vertentes.





"Falando da ArcelorMittal, a descarbonização é tratada de maneira muito séria. A utilização da sucata metálica para fazer um aço com menor pegada de carbono a gente vem desenvolvendo há bastante tempo", exemplifica.





Para Silveira, entretanto, é necessário avanço na cultura da sociedade de optar por "produtos verdes" ou de baixa pegada de carbono.





"Esse é um papel não só do poder público, mas as indústrias também podem fazer em conjunto para começar a criar essa cultura e fazer com que as pessoas entendam porque o produto de baixo carbono deve ser valorizado e, assim, valorizar toda a cadeia", defende.





"Um exemplo é que o Brasil exporta sucata metálica, que, para nós, não é mais considerado um insumo, mas uma alavanca do nosso projeto de descarbonização. Se não fôssemos um país que exportasse, teríamos muito mais desse insumo aqui para fazer produto verde. Então, acho que esse é um desafio", acrescenta.

A gerente geral de Novos Negócios e Estratégia da Samarco, Marina Dumont, focou nos desafios, entre os quais o financeiro.





"É o famoso 'quem paga a conta?' Acho essa parte muito relevante porque talvez a descarbonização precise, sim, de uma cadeia um pouco mais integrada nessa divisão de responsabilidades até que a gente seja uma indústria um pouco mais madura."





Marina também citou a parte regulatória porque, às vezes, uma empresa pode implantar projetos sem ainda ter muita certeza se estarão aderentes ao que a legislação vai estabelecer no longo prazo.





Por outro lado, a gerente destacou que a Samarco é uma empresa com matriz de energia limpa, hoje focada em hidrelétrica, mas num processo de diversificação de autoprodução voltada para a energia solar e eólica também.