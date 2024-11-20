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Entenda o que é e como funciona o mercado de crédito de carbono

Quem explica é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 10:35

Publicado em 

20 nov 2024 às 10:35
PL que regulamenta mercado de carbono foi aprovado na Câmara dos Deputados
PL que regulamenta mercado de carbono foi aprovado na Câmara dos Deputados Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a notícia que, nos últimos anos, o mercado de carbono emergiu como uma das principais estratégias globais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. O Brasil, com seu vasto potencial ambiental, está prestes a entrar de vez nesse cenário com um marco regulatório que promete transformar a forma como o país lida com suas emissões de gases de efeito estufa. Se você ainda não está familiarizado com o conceito de mercado de carbono, ou quer entender como as recentes decisões políticas impactam nossa realidade, o comentarista explica o que é e como funciona esse mercado.
CBN - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - 20-11-24

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