Entenda o que é e como funciona o mercado de crédito de carbono

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a notícia que, nos últimos anos, o mercado de carbono emergiu como uma das principais estratégias globais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. O Brasil, com seu vasto potencial ambiental, está prestes a entrar de vez nesse cenário com um marco regulatório que promete transformar a forma como o país lida com suas emissões de gases de efeito estufa. Se você ainda não está familiarizado com o conceito de mercado de carbono, ou quer entender como as recentes decisões políticas impactam nossa realidade, o comentarista explica o que é e como funciona esse mercado.