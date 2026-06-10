Quanto custa torcer pelo Brasil na Copa? Preço de itens varia até 166% no ES

A poucos dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, as vitrines e bancas das lojas já estão na paleta de verde e amarelo na Grande Vitória. Entre camisas, bandeiras, cornetas e acessórios temáticos, a procura parte desde as crianças até idosos. Em meio à diferença de preços nos diferentes estabelecimentos de Vitória, a reportagem de A Gazeta foi em busca da resposta para quem sonha com o hexa mundial: quanto custa garantir o visual nas cores brasileiras este ano?





Enquanto uma camisa oficial da Seleção Brasileira pode chegar a R$ 800 em lojas esportivas, acessórios vendidos por ambulantes e no comércio popular aparecem como alternativas mais acessíveis. Em alguns produtos, como camisas temáticas, a diferença de preço pode chegar a 166%. No Centro de Vitória, por exemplo, é possível encontrar modelos a partir de R$ 30, mas, na internet, blusas similares são vendidas por até R$ 79,99.





Diante da variação nas etiquetas, os capixabas ainda parecem estar segurando as compras e apostando em "só dar uma olhada". É o caso de Martha Broco, que prefere garantir que está fazendo o melhor negócio antes de comprar. "Nós vamos fazer uma vaquinha para decorar a rua e ainda estamos começando a pesquisar. Porém, já achamos alguns artigos com um preço bem bacana. Por isso já vamos levar", disse.





Apesar do movimento visível nas ruas, o comércio projeta que o verdadeiro pico de consumo ainda está por vir. De acordo com a responsável pelo marketing do Atacado São Paulo, Raphaele Santos, há a previsão de aumento nas vendas de até 15% a partir desta quinta-feira (11), quando a Copa do Mundo terá início – a estreia do Brasil vai acontecer no próximo sábado (13), contra o Marrocos.





“Nós estamos com itens para a Copa desde abril. Começamos com uma sessão bem pequena e agora vamos expor mais produtos na frente da loja. O nosso item mais procurado é a corneta. Já tivemos até que renovar o estoque. Outra estratégia que aumentou bastante as vendas foi a comercialização do álbum da Copa e das figurinhas oficiais”, afirma Raphaele.