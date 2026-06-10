Recall de Marcas A Gazeta 2026: confira o ranking das vencedoras nos 78 segmentos

Em um cenário marcado por excesso de estímulos, ocupar um espaço na memória do consumidor se tornou mais do que um reconhecimento de mercado. Ser lembrado atualmente funciona como um selo de confiança e também como um termômetro estratégico para empresas que querem construir conexão real com o público e não apenas visibilidade passageira.





É justamente esse o papel do Recall de Marcas A Gazeta, que chega à 34ª edição. Os ganhadores recebem os troféus nesta quarta-feira (10), em uma noite de grande celebração no Le Buffet Master. A pesquisa mede a lembrança espontânea das marcas em diferentes segmentos e revela quais empresas conseguiram permanecer relevantes na mente do consumidor capixaba.





Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o diferencial das marcas mais lembradas não está apenas em preço ou produto, mas na capacidade de construir identidade e pertencimento.





“Marcas memoráveis são aquelas que ocupam um espaço na cultura do consumidor. Elas focam realmente na identidade delas, no que elas defendem, em como elas podem estar presentes na comunidade. São marcas que conversam muito com a opinião dos indivíduos e buscam sempre fortalecer seus valores”, afirma.





Segundo ele, a estratégia de reforçar a identidade para construir credibilidade e se fortalecer na memória do consumidor é ainda mais necessária nos dias de hoje, em que “a atenção está totalmente fragmentada em multitarefas”, sendo disputada simultaneamente por telas, aplicativos e plataformas. “Hoje, ganha relevância quem aparece no momento certo, com a solução exata, com conexão e frequência”, defende.





Nesse contexto, o Recall se torna um indicador fundamental da força de uma marca, ajudando as empresas a entender se estão, verdadeiramente, construindo vínculos duradouros com o consumidor.





Karine Karam, diretora da Markka — empresa responsável pela pesquisa — avalia que a lembrança espontânea está diretamente ligada à construção consistente da marca ao longo do tempo.





“O Recall é um indicador importante da força de presença de uma marca na mente do consumidor. Quando ela é espontaneamente lembrada, demonstra que conseguiu construir consistência ao longo do tempo, mantendo presença, relevância e conexão com as pessoas.”