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Recall de Marcas A Gazeta 2026: confira o ranking das vencedoras nos 78 segmentos

Levantamento realizado pela Markka Pesquisas, em parceria com A Gazeta, revela as marcas que estão na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 19:00

Publicado em 

10 jun 2026 às 19:00
Troféus do Recall de Marcas A Gazeta
Troféus do Recall de Marcas A Gazeta Cloves Louzada

Em um cenário marcado por excesso de estímulos, ocupar um espaço na memória do consumidor se tornou mais do que um reconhecimento de mercado. Ser lembrado atualmente funciona como um selo de confiança e também como um termômetro estratégico para empresas que querem construir conexão real com o público e não apenas visibilidade passageira.


É justamente esse o papel do Recall de Marcas A Gazeta, que chega à 34ª edição. Os ganhadores recebem os troféus nesta quarta-feira (10), em uma noite de grande celebração no Le Buffet Master. A pesquisa mede a lembrança espontânea das marcas em diferentes segmentos e revela quais empresas conseguiram permanecer relevantes na mente do consumidor capixaba.


Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o diferencial das marcas mais lembradas não está apenas em preço ou produto, mas na capacidade de construir identidade e pertencimento.


“Marcas memoráveis são aquelas que ocupam um espaço na cultura do consumidor. Elas focam realmente na identidade delas, no que elas defendem, em como elas podem estar presentes na comunidade. São marcas que conversam muito com a opinião dos indivíduos e buscam sempre fortalecer seus valores”, afirma.


Segundo ele, a estratégia de reforçar a identidade para construir credibilidade e se fortalecer na memória do consumidor é ainda mais necessária nos dias de hoje, em que “a atenção está totalmente fragmentada em multitarefas”, sendo disputada simultaneamente por telas, aplicativos e plataformas. “Hoje, ganha relevância quem aparece no momento certo, com a solução exata, com conexão e frequência”, defende.


Nesse contexto, o Recall se torna um indicador fundamental da força de uma marca, ajudando as empresas a entender se estão, verdadeiramente, construindo vínculos duradouros com o consumidor. 


Karine Karam, diretora da Markka — empresa responsável pela pesquisa — avalia que a lembrança espontânea está diretamente ligada à construção consistente da marca ao longo do tempo.


“O Recall é um indicador importante da força de presença de uma marca na mente do consumidor. Quando ela é espontaneamente lembrada, demonstra que conseguiu construir consistência ao longo do tempo, mantendo presença, relevância e conexão com as pessoas.”

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Cantor Toni Garrido

A pesquisa

A pesquisa aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos  consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias. Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.


Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.

Metodologia

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.

Veja os ganhadores do Recall de Marcas 2026:

01
Academia
Vencedoras:
1º - Smart Fit
2º - Wellness Club
3º - Ponto 1
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02
Administradora de Condomínio
Vencedoras:
1º - Condonal
2º - MRV
2º - Alphaville
2º - Morar
2º - Aliança
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03
Agência de Viagens
Vencedoras:
1º - Águia Branca
1º - CVC
3º - GOL
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04
Água Mineral
Vencedoras:
1º - Pedra Azul
2º - Campinho
3º - Ingá
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05
Arroz
Vencedoras:
1º - Sepé
2º - Tio João
2º - Calafate
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06
Atacarejo
Vencedoras:
1º - Atacadão
2º - Supermercados BH
3º - Sempre Tem
3º Atacado Vem
3º - Assaí
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07
Banco
Vencedoras:
​ 1º - Caixa
2º - Banco do Brasil
3º - Banestes
3º - Itaú
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08
Café
Vencedoras:
1º - 3Corações
2º - Cafuso
3º - Numero Um
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09
Carne
Vencedoras:
1º - Friboi
2º - Cofril
3º - Frisa
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10
Cartão de Benefícios
Vencedoras:
1º - Comprocard
2º - Alelo
2º - Ticket
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11
Cerimonial de Festas
Vencedoras:
1º - Steffen
1º - Le Buffet
1º - Casa Di Lucca
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12
Chocolate
Vencedoras:
1º - Garoto
2º - Cacau Show
3º - Nestlé
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13
Clínica de Diagnóstico por Imagem
Vencedoras:
1º - Multiscan
2º - Bio Scan
2º - Multimagem
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14
Clínica de Estética
Vencedoras:
1º - Espaço Laser
1º - AmorSaúde
1º - Aline Bianca
1º - AmorOdonto
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15
Construtora de Imóveis
Vencedoras:
1º - MRV
2º - Morar
3º - Galwan
3º - Canal
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16
Cooperativa
Vencedoras:
1º - Sicoob
2º - Sicredi
2º - Selita
2º - Caixa
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17
Curso Técnico Profissionalizante
Vencedoras:
1º - Cedtec
2º - Senai
2º - Ifes
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18
Empresa de Ônibus de Viagem
Vencedoras:
1º - Águia Branca
2º - Itapemirim
3º - Transcol
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19
Empresa Presente na Comunidade
Vencedoras:
1º - Vale
1º - Supermercados BH
1º - Extrabom
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20
Empresa Privada Prestadora de Serviço Público
Vencedoras:
1º - Cesan
1º - EDP
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21
Ensino a Distância
Vencedoras:
1º - Multivix
2º - Estácio
3º - UVV
3º - Faesa
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22
Escola de Idiomas
Vencedoras:
1º - CCAA
2º - Fisk
2º - Wizard
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23
Fábrica de Móveis
Vencedoras:
1º - Danúbio
2º - Simonetti
3º - Rimo
3ª - Sipolatti
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24
Farinha de Trigo
Vencedoras:
1º - Regina
2º - Numero Um
3º - Dona Benta
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25
Farmácia de Manipulação
Vencedoras:
1º - Mônica
2º - Farmes
3º - Alquimia
4º Drogasil
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26
Farmácia/Drogaria
Vencedoras:
1º - Drogasil
2º - Farmes
3º - Santa Lúcia
3º - Pacheco
3º - Mônica
3º - Cibien
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27
Financeira
Vencedoras:
​ 1º - Caixa
1º - Crefisa
3º - Agoracred
3º - BMG
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28
Frango
Vencedoras:
1º - Kifrango
2º - Sadia
2º - Uniaves
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29
Gráfica
Vencedoras:
1º - Grafitusa
2º - Copy Glória
3º - Água Viva
3º - Grafilux
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30
Home Center
Vencedoras:
1º - Casa & Vídeo
1º - Leroy Merlin
1º - Dalla Home Center
1º C&A
1º - Minipreço
1º - Americanas
1º Atacado São Paulo
1º - Atacado Preço Baixo (loja Do Thor)
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31
Hospital
Vencedoras:
1º - Meridional
2º - Unimed
2º - Dr. Jayme Santos Neves
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32
Hotel
Vencedoras:
1º - Ibis
2º - Quality
2º - Senac Ilha do Boi
2º - Bristol
2º - Sheraton
2º - Serra Grande
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33
Imobiliária
Vencedoras:
1º - Universal
2º - Canal
2º - MRV Engenharia
2º Morar
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34
Indústria
Vencedoras:
1º - Vale
2º - Arcelormittal
3º - Garoto
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35
Indústria de Vidro
Vencedoras:
1º - Viminas
2º - Autoglass
3º Blindex
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36
Instituição de Ensino Infantil
Vencedoras:
1º - Adventista
1º - Sesi
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37
Instituição de Ensino Médio
Vencedoras:
1º - Darwin
1º - Salesiano
3º - Sesi
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38
Instituição Particular de Ensino Superior
Vencedoras:
1º - Multivix
2º - Faesa
2º - UVV
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39
Joalheria
Vencedoras:
1º - Jaklayne
2º - Primo
3º - Vivara
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40
Laboratório de Análises Clínicas
Vencedoras:
1º - Pretti
2º - Tommasi
3º - Labortel
3º - Cremasco
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41
Leite, Manteiga, Queijo e Derivados
Vencedoras:
1º - Selita
2º - Capel
3º - Qualy
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42
Linguiça, Mortadela e Embutidos
Vencedoras:
1º - Cofril
2º - Sadia
3º - Perdigão
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43
Locadora de Veículos
Vencedoras:
1º - Localiza
2º - Movida
2º - Águia Branca
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44
Loja de Autopeças
Vencedoras:
1º - Autoglass
1º - Nacional Peças
3º - União
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45
Loja de Brinquedos
Vencedoras:
1º - Ri Happy
2º - Palácio dos Brinquedos
2º - Americanas
2ª - Marina
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46
Loja de Cama, Mesa e Banho
Vencedoras:
1º - Mercadão Casa
2º - Santa Terezinha
3º - Avenida
3º - Casas Bahia
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47
Loja de Eletrodomésticos
Vencedoras:
1º - Casas Bahia
1º - Sipolatti
3º - Simonetti
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48
Loja de Ferragens
Vencedoras:
1º - Casa Do Serralheiro
2º - Distriferro
3º - Bremenkamp
3º - Dalla Bernardina
3º - Casa Do Construtor
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49
Loja de Iluminação
Vencedoras:
1º - Iluminação São Paulo
2º - Eletromil
3º - Avanti
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50
Loja de Material de Construção
Vencedoras:
1º - Bremenkamp
1º Rede Construir
3º - Dalla Bernardina
3º - Rede Construbom
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51
Loja de Material Elétrico
Vencedoras:
1º - Eletromil
2º - Bremenkamp
2º - Alvomac
2º - Eletroraio
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52
Loja de Motocicleta
Vencedoras:
1º - Honda
2º - Yamaha
3º - Motovena
3º - BMW
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53
Loja de Móveis
Vencedoras:
1º - Simonetti
1º - Sipolatti
3º - Danúbio
3º - Casas Bahia
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54
Loja de Móveis Planejados
Vencedoras:
1º - Danúbio
2º - Rimo
2º - Conquista
2º - Simonetti
2º - Conquista
2º - Sipolatti
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55
Loja de Perfume
Vencedoras:
1º - O Boticário
2º - Natura
3º - Avon
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56
Loja de Tintas
Vencedoras:
1º - Politintas
2º - Suvinil
2º - Eletrotintas
2º - Tinbol
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57
Loja de Utilidades do Lar
Vencedoras:
1º - Megalar
2º - Minipreço
3º - Casas Bahia
3º - Multicoisas
3º - Casa & Vídeo
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58
Loja de Veículos Novos
Vencedoras:
1º - Honda
1º - Volkswagen
3º - Fiat
3º - Chevrolet
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59
Operadora de Internet
Vencedoras:
1º - Vivo
2º - Claro
3º - Oi
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60
Operadora de Telefonia
Vencedoras:
1º - Vivo
2º - Claro
3º - Oi
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61
Ótica
Vencedoras:
1º - Diniz
2º - Paris
3º - Óticas Do Povo
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62
Padaria
Vencedoras:
1º - Monza
2º - Monte Líbano
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63
Papelaria
Vencedoras:
1º - Castorino
2º - Rainha
3º - Cesconetto
3º - Gecore
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64
Picolé e Sorvete
Vencedoras:
1º - Kibon
2º - Ajellso
3º - Luigi
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65
Plano de Saúde
Vencedoras:
1º - Unimed
2º - São Bernardo Samp
3º - Medsênior
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66
Pós-Graduação
Vencedoras:
1º - Multivix
2º - Ufes
2º - UVV
2º - Faesa
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67
Posto de Gasolina
Vencedoras:
1º - Ipiranga
2º - Shell
3º - Petrobras
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68
Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento “Loja de Perfume"
Vencedoras:
1º - Itapuã
2º - Los Neto
3º - Pisalle
3º - Elmo
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69
Refrigerante
Vencedoras:
1º - Coca-Cola
2º - Coroa
2º - Uai
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70
Restaurante
Vencedoras:
1º - Coco Bambu
2º - Simonato
2º - Ilha do Caranguejo
2º - Chico Bento
2º - Mahai
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71
Revenda de Carros Usados
Vencedoras:
1º - Localiza
1º - Fiat
3º Chevrolet
3º - Movida
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72
Sal
Vencedoras:
1º - Globo
2º - Cisne
3º - Apolo
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73
Seguro
Vencedoras:
1º - Porto Seguro
2º - Banestes
3º - Confiauto
3º - Bradesco Seguros
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74
Shopping Center
Vencedoras:
1º - Shopping Vitória
2º - Shopping Vila Velha
2º - Shopping Moxuara
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75
Sindicato
Vencedoras:
1º - Sindirodoviários
1º - Sindicomerciários
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76
Supermercado
Vencedoras:
1º - Extrabom
2º - Supermercados BH
3º - Perim
3º - Carone
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77
Vigilância e Segurança Particular
Vencedoras:
1º - Visel
2º - Prosegur
3º - Garra
3º - VSG
3º - Vicseg
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78
Top of Mind
Vencedoras:
1º - Nike
2º - Coca-Cola
2º - Sepé
2º - Adidas
2º - Garoto
2º - O Boticário
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