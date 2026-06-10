Recall de Marcas A Gazeta 2026: confira o ranking das vencedoras nos 78 segmentos

Em um cenário marcado por excesso de estímulos, ocupar um espaço na memória do consumidor se tornou mais do que um reconhecimento de mercado. Ser lembrado atualmente funciona como um selo de confiança e também como um termômetro estratégico para empresas que querem construir conexão real com o público e não apenas visibilidade passageira.
É justamente esse o papel do Recall de Marcas A Gazeta, que chega à 34ª edição. Os ganhadores recebem os troféus nesta quarta-feira (10), em uma noite de grande celebração no Le Buffet Master. A pesquisa mede a lembrança espontânea das marcas em diferentes segmentos e revela quais empresas conseguiram permanecer relevantes na mente do consumidor capixaba.
Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o diferencial das marcas mais lembradas não está apenas em preço ou produto, mas na capacidade de construir identidade e pertencimento.
“Marcas memoráveis são aquelas que ocupam um espaço na cultura do consumidor. Elas focam realmente na identidade delas, no que elas defendem, em como elas podem estar presentes na comunidade. São marcas que conversam muito com a opinião dos indivíduos e buscam sempre fortalecer seus valores”, afirma.
Segundo ele, a estratégia de reforçar a identidade para construir credibilidade e se fortalecer na memória do consumidor é ainda mais necessária nos dias de hoje, em que “a atenção está totalmente fragmentada em multitarefas”, sendo disputada simultaneamente por telas, aplicativos e plataformas. “Hoje, ganha relevância quem aparece no momento certo, com a solução exata, com conexão e frequência”, defende.
Nesse contexto, o Recall se torna um indicador fundamental da força de uma marca, ajudando as empresas a entender se estão, verdadeiramente, construindo vínculos duradouros com o consumidor.
Karine Karam, diretora da Markka — empresa responsável pela pesquisa — avalia que a lembrança espontânea está diretamente ligada à construção consistente da marca ao longo do tempo.
“O Recall é um indicador importante da força de presença de uma marca na mente do consumidor. Quando ela é espontaneamente lembrada, demonstra que conseguiu construir consistência ao longo do tempo, mantendo presença, relevância e conexão com as pessoas.”
A pesquisa
A pesquisa aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias. Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja os ganhadores do Recall de Marcas 2026:
2º - Wellness Club
3º - Ponto 1
2º - MRV
2º - Alphaville
2º - Morar
2º - Aliança
1º - CVC
3º - GOL
2º - Campinho
3º - Ingá
2º - Tio João
2º - Calafate
2º - Supermercados BH
3º - Sempre Tem
3º Atacado Vem
3º - Assaí
2º - Banco do Brasil
3º - Banestes
3º - Itaú
2º - Cafuso
3º - Numero Um
2º - Cofril
3º - Frisa
2º - Alelo
2º - Ticket
1º - Le Buffet
1º - Casa Di Lucca
2º - Cacau Show
3º - Nestlé
2º - Bio Scan
2º - Multimagem
1º - AmorSaúde
1º - Aline Bianca
1º - AmorOdonto
2º - Morar
3º - Galwan
3º - Canal
2º - Sicredi
2º - Selita
2º - Caixa
2º - Senai
2º - Ifes
2º - Itapemirim
3º - Transcol
1º - Supermercados BH
1º - Extrabom
1º - EDP
2º - Estácio
3º - UVV
3º - Faesa
2º - Fisk
2º - Wizard
2º - Simonetti
3º - Rimo
3ª - Sipolatti
2º - Numero Um
3º - Dona Benta
2º - Farmes
3º - Alquimia
4º Drogasil
2º - Farmes
3º - Santa Lúcia
3º - Pacheco
3º - Mônica
3º - Cibien
1º - Crefisa
3º - Agoracred
3º - BMG
2º - Sadia
2º - Uniaves
2º - Copy Glória
3º - Água Viva
3º - Grafilux
1º - Leroy Merlin
1º - Dalla Home Center
1º C&A
1º - Minipreço
1º - Americanas
1º Atacado São Paulo
1º - Atacado Preço Baixo (loja Do Thor)
2º - Unimed
2º - Dr. Jayme Santos Neves
2º - Quality
2º - Senac Ilha do Boi
2º - Bristol
2º - Sheraton
2º - Serra Grande
2º - Canal
2º - MRV Engenharia
2º Morar
2º - Arcelormittal
3º - Garoto
2º - Autoglass
3º Blindex
1º - Sesi
1º - Salesiano
3º - Sesi
2º - Faesa
2º - UVV
2º - Primo
3º - Vivara
2º - Tommasi
3º - Labortel
3º - Cremasco
2º - Capel
3º - Qualy
2º - Sadia
3º - Perdigão
2º - Movida
2º - Águia Branca
1º - Nacional Peças
3º - União
2º - Palácio dos Brinquedos
2º - Americanas
2ª - Marina
2º - Santa Terezinha
3º - Avenida
3º - Casas Bahia
1º - Sipolatti
3º - Simonetti
2º - Distriferro
3º - Bremenkamp
3º - Dalla Bernardina
3º - Casa Do Construtor
2º - Eletromil
3º - Avanti
1º Rede Construir
3º - Dalla Bernardina
3º - Rede Construbom
2º - Bremenkamp
2º - Alvomac
2º - Eletroraio
2º - Yamaha
3º - Motovena
3º - BMW
1º - Sipolatti
3º - Danúbio
3º - Casas Bahia
2º - Rimo
2º - Conquista
2º - Simonetti
2º - Conquista
2º - Sipolatti
2º - Natura
3º - Avon
2º - Suvinil
2º - Eletrotintas
2º - Tinbol
2º - Minipreço
3º - Casas Bahia
3º - Multicoisas
3º - Casa & Vídeo
1º - Volkswagen
3º - Fiat
3º - Chevrolet
2º - Claro
3º - Oi
2º - Claro
3º - Oi
2º - Paris
3º - Óticas Do Povo
2º - Monte Líbano
2º - Rainha
3º - Cesconetto
3º - Gecore
2º - Ajellso
3º - Luigi
2º - São Bernardo Samp
3º - Medsênior
2º - Ufes
2º - UVV
2º - Faesa
2º - Shell
3º - Petrobras
2º - Los Neto
3º - Pisalle
3º - Elmo
2º - Coroa
2º - Uai
2º - Simonato
2º - Ilha do Caranguejo
2º - Chico Bento
2º - Mahai
1º - Fiat
3º Chevrolet
3º - Movida
2º - Cisne
3º - Apolo
2º - Banestes
3º - Confiauto
3º - Bradesco Seguros
2º - Shopping Vila Velha
2º - Shopping Moxuara
1º - Sindicomerciários
2º - Supermercados BH
3º - Perim
3º - Carone
2º - Prosegur
3º - Garra
3º - VSG
3º - Vicseg
2º - Coca-Cola
2º - Sepé
2º - Adidas
2º - Garoto
2º - O Boticário