Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2026: as campeãs no segmento “Loja de Material de Construção"

Levantamento realizado pela Markka Pesquisas, em parceria com A Gazeta, revela as marcas que estão na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 01:34

Publicado em 

08 jun 2026 às 01:34
Loja de materiais de construção estão no Recall 2026
Loja de materiais de construção estão no Recall 2026 Shutterstock

Reformas e obras exigem planejamento e também fornecedores de confiança para garantir qualidade e variedade de produtos. E consumidores têm suas lojas preferidas quando o assunto é material de construção.


Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos  consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias. 


Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.


Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.

Metodologia

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.


Veja as vencedoras no segmento "Loja de Material de Construção" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:

1

1º lugar - Bremenkamp

A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma enorme variedade de soluções em produtos da base até o acabamento da obra.

1

1º lugar - Rede Construir

  A rede de lojas de material de construção tem mais de 10 anos de mercado. Além do Espírito Santo, hoje está presente nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.

3

3º lugar - Dalla Bernardina

A Dalla  é uma empresa familiar 100% capixaba. Originária de Colatina, no Norte do Estado, afirma ter o maior mix e estoque de produtos no ES, com material de construção, itens de cozinha, utilidades domésticas e objetos de decoração, além das seções de revestimentos e iluminação. Tem lojas situadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e São Mateus, além de um Centro de Distribuição também localizado no município da Serra.

3

3º lugar - Rede Construbom

A Rede Construbom nasceu em Vitória (ES) e está se expandindo para todo o Espírito Santo. Possui cerca de 50 lojas associadas, com um mix completo de produtos de materiais para construção. A marca tem como objetivo oferecer preços competitivos e justos para o consumidor capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sessão do dia 9 de junho de 2026
Mudança na regra: prazo para uso de créditos de ICMS no ES é ampliado
Imagem de destaque
8 receitas juninas para os dias frios
Imagem de destaque
STJ decide que Águia Branca deve assumir 125 linhas da Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados