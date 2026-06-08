Recall de Marcas 2026: as campeãs no segmento “Loja de Material de Construção"

Reformas e obras exigem planejamento e também fornecedores de confiança para garantir qualidade e variedade de produtos. E consumidores têm suas lojas preferidas quando o assunto é material de construção.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Loja de Material de Construção" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Bremenkamp
A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma enorme variedade de soluções em produtos da base até o acabamento da obra.
1
1º lugar - Rede Construir
A rede de lojas de material de construção tem mais de 10 anos de mercado. Além do Espírito Santo, hoje está presente nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.
3
3º lugar - Dalla Bernardina
A Dalla é uma empresa familiar 100% capixaba. Originária de Colatina, no Norte do Estado, afirma ter o maior mix e estoque de produtos no ES, com material de construção, itens de cozinha, utilidades domésticas e objetos de decoração, além das seções de revestimentos e iluminação. Tem lojas situadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e São Mateus, além de um Centro de Distribuição também localizado no município da Serra.
3
3º lugar - Rede Construbom
A Rede Construbom nasceu em Vitória (ES) e está se expandindo para todo o Espírito Santo. Possui cerca de 50 lojas associadas, com um mix completo de produtos de materiais para construção. A marca tem como objetivo oferecer preços competitivos e justos para o consumidor capixaba.