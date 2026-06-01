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Recall de Marcas

34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

A premiação celebra e reconhece empresas com destaque em diferentes segmentos e que ficaram na memória dos consumidores do Espírito Santo.

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 15:25

Rubi Conde

Rubi Conde

Publicado em 

01 jun 2026 às 15:25
Premiação do Recall de Marcas 2025. (Foto: Cloves Louzada e Arthur Louzada)

A 34ª edição do Recall de Marcas A Gazeta reservou a noite do dia 10 de junho para a premiação das marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas. A cerimônia deste ano será conduzida pelos apresentadores Will Loyola e Rafaela Marquezini.

O evento reunirá representantes de empresas finalistas, convidados e profissionais do mercado em um momento dedicado ao reconhecimento de marcas que fazem parte da rotina e das escolhas dos consumidores no Espírito Santo. Para além de um troféu, as empresas vencedoras celebram a representação de uma conquista construída ao longo dos anos.

A programação conta com um show do cantor e compositor Toni Garrido, artista com uma relação muito próxima e presença marcante no estado. A atração reforça o clima de festa da noite e entre os participantes. As últimas edições fortaleceram a torcida entre as empresas, transformando o encontro em uma grande celebração do mercado capixaba.

Para o Diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, reunir as marcas mais lembradas do Espírito Santo é uma forma de reconhecer a força do mercado capixaba. “Esta premiação tem o propósito de destacar empresas que conseguiram construir conexões genuínas com seus públicos. Transformando qualidade, confiança e proximidade em reconhecimento espontâneo dos consumidores”, afirma.

A última edição abordou a necessidade de tratar o consumidor como único

Com mais de três décadas, o Recall de Marcas se consagrou como uma das premiações mais tradicionais do mercado capixaba. A 33a edição, em 2025, reuniu grandes nomes do mercado publicitário para uma noite elegante de celebração. O evento defendeu que mais do que investir em tecnologias, existe a necessidade de repensar a forma como as empresas se posicionam no mundo.

Com foco nas relações pessoais, a cerimônia celebrou os vencedores baseados na pesquisa realizada pela Markka Coz, que acompanha as tendências e fornece dados estratégicos para empresas e instituições.

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