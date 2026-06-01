34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

A 34ª edição do Recall de Marcas A Gazeta reservou a noite do dia 10 de junho para a premiação das marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas. A cerimônia deste ano será conduzida pelos apresentadores Will Loyola e Rafaela Marquezini.
O evento reunirá representantes de empresas finalistas, convidados e profissionais do mercado em um momento dedicado ao reconhecimento de marcas que fazem parte da rotina e das escolhas dos consumidores no Espírito Santo. Para além de um troféu, as empresas vencedoras celebram a representação de uma conquista construída ao longo dos anos.
A programação conta com um show do cantor e compositor Toni Garrido, artista com uma relação muito próxima e presença marcante no estado. A atração reforça o clima de festa da noite e entre os participantes. As últimas edições fortaleceram a torcida entre as empresas, transformando o encontro em uma grande celebração do mercado capixaba.
Para o Diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, reunir as marcas mais lembradas do Espírito Santo é uma forma de reconhecer a força do mercado capixaba. “Esta premiação tem o propósito de destacar empresas que conseguiram construir conexões genuínas com seus públicos. Transformando qualidade, confiança e proximidade em reconhecimento espontâneo dos consumidores”, afirma.
A última edição abordou a necessidade de tratar o consumidor como único
Com mais de três décadas, o Recall de Marcas se consagrou como uma das premiações mais tradicionais do mercado capixaba. A 33a edição, em 2025, reuniu grandes nomes do mercado publicitário para uma noite elegante de celebração. O evento defendeu que mais do que investir em tecnologias, existe a necessidade de repensar a forma como as empresas se posicionam no mundo.
Com foco nas relações pessoais, a cerimônia celebrou os vencedores baseados na pesquisa realizada pela Markka Coz, que acompanha as tendências e fornece dados estratégicos para empresas e instituições.