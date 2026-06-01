34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Com mais de três décadas, o Recall de Marcas se consagrou como uma das premiações mais tradicionais do mercado capixaba. A 33a edição, em 2025, reuniu grandes nomes do mercado publicitário para uma noite elegante de celebração. O evento defendeu que mais do que investir em tecnologias, existe a necessidade de repensar a forma como as empresas se posicionam no mundo.