Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Indústria de Vidro"

O vidro está presente em construções, veículos, fachadas, móveis e diferentes projetos residenciais e comerciais. E empresas do setor são lembradas pelos consumidores pela qualidade dos produtos, pela variedade de soluções e pela atuação no mercado.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Indústria de Vidro" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Viminas
Desde 1984, a empresa trabalha no varejo e, a partir de 1995, com fabricação de uma variedade de vidro. Capixaba, a Viminas atua em toda a região Sudeste e em parte da Bahia produzindo vidros de segurança e outras opções para os mais diversos projetos de construção civil, além da indústria moveleira.
2
2º lugar - Autoglass
Especializada no setor automotivo de forma ampla, a empresa busca as melhores soluções para os clientes. Comercializam para-brisas, vidros vigias, vidros laterais, película de controle solar, película de segurança, palhetas, faróis, lanternas, lâmpadas, retrovisores, para-choques, entre outros produtos. Conta com dezenas de lojas em todo o Brasil e pelo menos 900 credenciados.
3
3º lugar - Blindex
Fundada em 1951 pelo banqueiro Louis Dreyfus, a Santa Lúcia Cristais foi instalada em um galpão de 1.200 metros quadrados no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Em 1961, ao completar 10 anos, a Santa Lúcia inaugurava a sua nova fábrica no bairro Parque Novo Mundo, com o nome Vidros Blindex Segurança, marca que depois se tornou sua razão social. Em 1979, a empresa foi adquirida pela Pilkington, multinacional inglesa fabricante de vidros float.