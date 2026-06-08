Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento “Hospital"

Na área da saúde, confiança e credibilidade são fatores fundamentais na relação entre pacientes e instituições. E hospitais que investem em estrutura, tecnologia e atendimento conquistam espaço na memória dos consumidores.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Hospital" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Meridional
A Rede Meridional começou a atuar no Estado em 2001, ano da inauguração do hospital de mesmo nome, em Cariacica. Depois, expandiu sua atuação e incorporou novas unidades, que hoje somam sete hospitais, distribuídas em Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra e São Mateus. Oferece atendimento de urgência emergência 24 horas, e diferentes especialidades, além de exames e cirurgias.
2
2º lugar - Unimed
A Unimed Vitória conta com uma estrutura própria de atendimento que oferece atendimento ambulatorial, especialidades, urgência e emergência e diagnóstico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entre outros serviços, em um Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias). Integram a rede própria: Hospital Unimed Vitória, Hospital Unimed Serra, Maternidade Unimed Vitória, Unimed Especialidades, Unimed Diagnósticos, Unimed Oncologia, Unimed Coração e Unidade Vila Velha, além de pronto-atendimentos no interior e unidades Unimed Personal.
2
2º lugar - Dr. Jayme Santos Neves
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é o maior hospital público do Espírito Santo, destinado 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é administrado pela Organização Social (OS) Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e, durante a pandemia, tornou-se referência no atendimento a pacientes com Covid-19.