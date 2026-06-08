Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento “Financeira"

As financeiras são procuradas por consumidores que precisam de crédito, financiamento ou soluções para organizar a vida financeira. E empresas do setor são lembradas quando oferecem facilidade de acesso, agilidade e condições adequadas ao perfil dos clientes.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Financeira" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Caixa
Desde que foi criada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros. Ela é, por exemplo, o agente responsável pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Seguro-Desemprego, benefícios tão presentes na vida do trabalhador formal brasileiro.
1
1º lugar - Crefisa
A Crefisa foi fundada em 1964 como uma pequena financeira e consolidou-se como uma das maiores empresas de crédito do Brasil. Focada no atendimento a aposentados, pensionistas e servidores públicos, a instituição ganhou notoriedade nacional através da gestão liderada por José Roberto Lamacchia e pela empresária Leila Pereira. Hoje está presente em mais de 1.000 lojas espalhadas pelo país.
3
3º lugar - Agoracred
A Agoracred é uma empresa de financiamento de crédito que atua no mercado desde 1992, conquistou e se consolidou no mercado como parceira junto aos seus clientes e lojistas. A sede administrativa fica em Vitória.
3
3º lugar - BMG
A inovação faz parte do dia a dia da BMG desde 31 de julho de 1930, quando a empresa se tornou um dos primeiros bancos do Brasil.