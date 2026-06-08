Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Atacarejo"

Os atacarejos ganharam espaço entre consumidores que buscam economia tanto para compras do dia a dia quanto em maior volume. E redes do segmento investem em variedade de produtos, preços competitivos e praticidade para atrair clientes.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Atacarejo" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Atacadão
O Atacadão é uma das maiores empresas do país e a essência da marca está na forma como administra o negócio com transparência, simplicidade e humildade, sempre com foco no cliente.
2
2º lugar - Supermercados BH
O Supermercados BH foi fundado por Pedro Lourenço de Oliveira, em maio de 1996, em Minas Gerais. Hoje, é a 4ª maior rede supermercadista do país, com mais de 400 lojas próprias, e gera mais de 44 mil empregos diretos. Está presente em 118 municípios em Minas Gerais. No Espírito Santo, conta com 46 lojas, em 13 municípios.
3
3º lugar - Sempre Tem
O Sempre Tem é um superatacado do Grupo Carone e tem várias lojas espalhadas no Espírito Santo.
3
3º lugar - Atacado Vem
O Atacado Vem chegou no mercado capixaba para oferecer aos consumidores preço baixo em suas compras, sejam elas no atacado, sejam no varejo. A marca pertence ao Grupo Coutinho, que há mais de 40 anos opera no setor varejista no Espírito Santo.
3
3º lugar - Assaí
O Assaí Atacadista é uma empresa brasileira de atacarejo que atende pequenos e médios comerciantes e consumidores que buscam economia, variedade de produtos e qualidade no atendimento. Fundado em São Paulo (SP) em 1974, atualmente, conta com mais de 300 lojas, distribuídas nas cinco regiões brasileiras, inclusive no Espírito Santo, com unidades em Vitória, Serra e Vila Velha.