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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Leite, Manteiga, Queijo e Derivados"

Levantamento realizado pela Markka Pesquisas, em parceria com A Gazeta, revela as marcas que estão na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 00:15

Publicado em 

08 jun 2026 às 00:15
Marcas de leite e derivados estão no Recall 2026
Marcas de leite e derivados estão no Recall 2026 Magnific

Do café da manhã ao preparo de receitas, leite, manteiga, queijo e derivados fazem parte da rotina de muitas famílias. E, na hora da escolha, consumidores valorizam marcas tradicionais e produtos associados à qualidade e ao sabor.


Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos  consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias. 


Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.


Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.

Empate

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.


Veja as vencedoras no segmento  "Leite, Manteiga, Queijo e Derivados" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:

1

1º lugar - Selita

Tudo começou em 1938 com a entrega de leite de porta em porta, levado por uma carrocinha. No início, eram 25 cooperados de Cachoeiro de Itapemirim e de alguns municípios da região. Atualmente, o grupo contempla produtores do Sul e do Norte do Espírito Santo, além de Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

2

2º lugar - Capel

A Capel era uma cooperativa sediada em Resplendor (MG) e, como os produtos estavam presentes nos principais supermercados do Espírito Santo, a marca caiu no gosto do capixaba. 

3

3º lugar - Qualy

Inaugurada em 1991, a Qualy foi a primeira fábrica de margarinas na cidade de Paranaguá, no Paraná, no Sul do país. Atualmente, a QMIX é uma combinação exclusiva de vitaminas, selênio e ômega 3, que são essenciais para a saúde. É conhecida pelo sabor e cremosidade da margarina. 

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