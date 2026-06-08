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Recall de Marcas 2026: as campeãs no segmento "Operadora de Internet"

Levantamento realizado pela Markka Pesquisas, em parceria com A Gazeta, revela as marcas que estão na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 01:07

Publicado em 

08 jun 2026 às 01:07
Operadoras de internet estão no Recall 2026
Operadoras de internet estão no Recall 2026 Magnific

Com o avanço do trabalho remoto, do streaming e dos serviços digitais, ter uma internet de qualidade se tornou essencial no dia a dia. E consumidores estão atentos à velocidade, estabilidade e cobertura oferecidas pelas operadoras.


Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos  consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias. 


Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.


Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.

Metodologia

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.


Veja as vencedoras no segmento "Operadora de Internet" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:

1

1º lugar - Vivo

A empresa teve início no mercado de telefonia no ano de 2003. Em 2010, entrou para o grupo Telefônica, um dos maiores do ramo no mundo. Em 2013, lançou o 4G e, em 2016, com a mudança da GVT para Vivo, ampliou a oferta de serviços incluindo telefonia móvel, fixa, internet, HDTV, aplicativos e serviços digitais. Hoje, destaca-se, principalmente, pela maior cobertura e estabilidade de sinal 4G/5G no Brasil e por oferecer a internet móvel mais rápida do país.

2

2º lugar - Claro

A marca começou a atuar no Brasil no ano de 2003. Em 2007, lançou o 3G como pioneira no país. Em 2011, junto à NET e à Embratel, lançou o primeiro produto do mercado que combinava serviços de TV por assinatura, telefone fixo, celular e internet. Também foi a primeira operadora a lançar uma rede 5G comercial no Brasil, em 2020. Hoje, oferece o 5G+, com velocidades ultrarrápidas.

3

3º lugar - Oi

Em 1998, foi criado o grupo Telemar. A Oi, marca da corporação, teve início em 2002. Hoje, a Oi foca em soluções digitais para grandes empresas e a operação de fibra optica foi transferida para a Nio. Oferece serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga, TV por assinatura, transmissão de dados e provedor de internet, além de vários outros serviços corporativos e de atacado.

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