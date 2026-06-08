Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Indústria"

A indústria tem papel importante na economia, na geração de empregos e no desenvolvimento do Espírito Santo. E algumas empresas se destacam não só pela produção, mas também pela presença constante na vida dos capixabas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Indústria" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Vale
Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países. Há mais de duas décadas, a Vale investe e fomenta as múltiplas manifestações culturais brasileiras. Uma das iniciativas é o Instituto Cultural Vale, assim como o Programa Vale Música e a manutenção de parques, museus e centros culturais, além do apoio a projetos sociais.
2
2º lugar - ArcelorMittal
A ArcelorMittal é o maior conglomerado siderúrgico do mundo, com sede em Luxemburgo. No Brasil, é a principal produtora de aço do país, gerando mais de 20 mil empregos diretos. Tem unidades em oito Estados, inclusive o Espírito Santo, com a Unidade Tubarão, e atua em várias frentes, desde a construção civil até o agronegócio e o setor automotivo.
3
3º lugar - Garoto
Fundada em agosto de 1929 em Vila Velha, no Espírito Santo, a Garoto é uma das maiores fábricas de chocolates no mundo. O portfólio da empresa conta com cerca de 70 produtos que podem ser encontrados em mais de 50 países, entre bombons, tabletes, ovos de Páscoa, chocolates para uso culinário e outros. Os maiores sucessos são a caixa amarela de bombons sortidos e os tabletes, além dos chocolates Baton, Serenata de Amor e Talento.