Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Operadora de Telefonia"

O celular se tornou indispensável para comunicação, trabalho, entretenimento e acesso a serviços. E consumidores buscam operadoras que ofereçam boa cobertura, qualidade de sinal e pacotes adequados às necessidades do dia a dia.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Operadora de Telefonia" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Vivo
A empresa teve início no mercado de telefonia no ano de 2003. Em 2010, entrou para o grupo Telefônica, um dos maiores do ramo no mundo. Em 2013, lançou o 4G e, em 2016, com a mudança da GVT para Vivo, ampliou a oferta de serviços incluindo telefonia móvel, fixa, internet, HDTV, aplicativos e serviços digitais. Hoje, destaca-se, principalmente, pela maior cobertura e estabilidade de sinal 4G/5G no Brasil e por oferecer a internet móvel mais rápida do país.
2
2º lugar - Claro
A marca começou a atuar no Brasil no ano de 2003. Em 2007, lançou o 3G como pioneira no país. Em 2011, junto à NET e à Embratel, lançou o primeiro produto do mercado que combinava serviços de TV por assinatura, telefone fixo, celular e internet. Também foi a primeira operadora a lançar uma rede 5G comercial no Brasil, em 2020. Hoje, oferece o 5G+, com velocidades ultrarrápidas.
3
3º lugar - Oi
A base de telefonia da empresa foi totalmente vendida. Os clientes foram absorvidos e agora utilizam a rede de outras operadoras. Hoje, oferece soluções de tecnologia e conectividade para o mercado corporativo por meio da Oi Soluções.