Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Hotel"

Seja em viagens de lazer, seja em compromissos profissionais, os hotéis são escolhidos por fatores como localização, conforto, atendimento e serviços oferecidos. E algumas marcas se destacam na memória dos consumidores quando o assunto é hospedagem.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Hotel" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Ibis
A Rede de hotéis Ibis faz parte do Grupo Accor, que tem cerca de 3,7 mil estabelecimentos distribuídos por mais de 100 países. Do luxo ao econômico, oferece várias opções para aproveitar a estadia no hotel que faz o seu perfil.
2
2º lugar - Quality: 4%
O hotel Quality Suítes Vila Velha, localizado de frente para a Praia da Costa, integra a rede Atlântica, que está presente em vários Estados. Oferece apartamentos de categoria superior, luxo e business class. O local possui piscina, auditório, salas de conferência, entre outras comodidades.
2
2º lugar - Senac Ilha do Boi
Localizado em Vitória, o Hotel Senac Ilha do Boi foi inaugurado em 1979 como um hotel-escola, a fim de proporcionar aos alunos do Senac diferentes ambientes de aprendizagem, para praticarem os conhecimentos adquiridos durante os cursos. O estabelecimento busca proporcionar aos clientes experiências únicas, tanto para viajantes de negócios como de lazer. Possui vista privilegiada de Vitória, com apartamentos elegantes, ampla área de lazer, área de eventos e gastronomia diversificada, com restaurante aberto ao público.
2
2º lugar - Bristol
Fundada em Belo Horizonte (MG) no ano de 1987, a Bristol Hotels tem uma história de sucesso e crescimento organizado, estando entre as grandes administradoras de hotéis do país.
2
2º lugar - Sheraton
A Sheraton é uma das maiores e mais tradicionais redes hoteleiras do mundo, fundada nos Estados Unidos em 1937. Reconhecida pelo alto padrão, a marca faz parte da Marriott International. No Brasil, a marca é sinônimo de sofisticação e está em localizações premium, como o Sheraton Grand Rio Hotel & Resort (primeiro resort urbano pé na areia carioca), o Sheraton São Paulo WTC Hotel e o Sheraton Vitória Hotel, na Praia do Canto.
2
2º lugar - Serra Grande
O Hotel Serra Grande, muito utilizado pelo turismo de negócios no município de Serra, integra o Grupo Serra Grande, que tem mais de 20 anos de trajetória e inclui a churrascaria de mesmo nome, em Laranjeiras.