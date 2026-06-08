Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento “Joalheria"

Joias e acessórios costumam marcar momentos especiais e também fazem parte do estilo pessoal de muitos consumidores. E algumas marcas conquistaram espaço na memória dos capixabas nesse segmento.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Joalheria" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Jaklayne
Há mais de 30 anos no mercado de acessórios, semijoias, relógios e joias, a empresa foi fundada na cidade de Cariacica. Após uma dificuldade pessoal, a empresária Etania Lira se tornou revendedora de semijoias para sustentar suas filhas. O negócio cresceu e, hoje, administra lojas espalhadas pela Grande Vitória.
2
2º lugar - Primo
A primeira joalheria foi inaugurada em 1958 por Jadyr da Silva Primo. A qualidade no atendimento e nos produtos ofertados são os principais motivos da marca estar presente há mais de meio século no mercado capixaba. A Joalheria Primo se orgulha em dizer que traduz sentimentos em forma de joias e relógios. A loja está localizada no Centro de Vitória.
3
3º lugar - Vivara
Fundada em 1962, uma loja familiar abria suas portas no Centro de São Paulo, com o compromisso de oferecer joias criadas com o mesmo cuidado com que os antigos ourives faziam peças exclusivas e eternas. Foi assim que surgiu a Vivara e, desde então, suas criações conquistaram cada vez mais espaço no mercado.