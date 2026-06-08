Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Agência de Viagens"

Planejar uma viagem envolve escolhas como destino, hospedagem, transporte e roteiro. E as agências de viagens seguem sendo lembradas por consumidores que buscam praticidade, segurança e suporte na hora de organizar esses momentos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Agência de Viagens" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Águia Branca
Fundada em 1946, a capixaba Viação Águia Branca foi a primeira empresa a surgir entre as empresas que compõem o Grupo Águia Branca, e se tornou referência no transporte rodoviário no país.
1
1º lugar - CVC
A CVC nasceu em 1972, na cidade de Santo André, região do Grande ABC Paulista, em São Paulo. Desde então, vem expandindo sua atuação e está presente em todo o país. Além de viagens nacionais, a empresa também tem destinos internacionais e é a maior operadora de turismo da América Latina.
3
3º lugar - Gol
A GOL Linhas Aéreas foi fundada em agosto de 2000 por Constantino de Oliveira Júnior, herdeiro do Grupo Áurea (hoje Grupo Comporte). A companhia iniciou suas operações em janeiro de 2001, introduzindo o modelo de baixo custo (low cost) com tarifas acessíveis, permitindo que milhões de brasileiros pudessem viajar de avião pela primeira vez.