Recall de Marcas 2026: as campeãs no segmento "Empresa Privada Prestadora de Serviço Público"

Serviços como energia, saneamento e abastecimento fazem parte da rotina da população e impactam diretamente o dia a dia das famílias. Por isso, empresas que prestam serviços públicos acabam ocupando espaço importante na memória dos consumidores.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Empresa Privada Prestadora de Serviço Público" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
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1º lugar - Cesan
A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, sediada em Vitória. O acionista controlador é o Governo do Estado do Espírito Santo, com 99,8% das ações, enquanto acionistas minoritários possuem 0,2% do capital. Tem como atividade-fim captar, tratar e distribuir água, bem como coletar e tratar esgotos sanitários. Atende 73% da população capixaba com serviços de saneamento e está presente em 53 dos 78 municípios do Espírito Santo.
1
1º lugar - EDP
Com mais de 40 anos de história e atuação em 20 países, a EDP é uma das maiores empresas de energia do mundo. A EDP Brasil tem seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica, e atende cerca de 3,9 milhões de clientes pelas distribuidoras em São Paulo e no Espírito Santo.