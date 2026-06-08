Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento “Loja de Ferragens"

Lojas de ferragens são procuradas tanto por profissionais da área quanto por consumidores que precisam de produtos para obras, reparos e manutenção. E estabelecimentos com variedade, bom atendimento e confiança acabam ficando na memória do público.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Loja de Ferragens" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Casa do Serralheiro
A Casa do Serralheiro foi fundada em 2010, em Cariacica. A empresa começou suas atividades com seis colaboradores que acreditaram na visão empreendedora dos dois sócios, Bárbara e Brendo Bremenkamp. Hoje, está presente na Grande Vitória e no interior do Estado.
2
2º lugar - Distriferro
A Distriferro começou como uma pequena empresa, em 1994, inicialmente na garagem de seu fundador, Alexandre Alves Barbosa. Apesar das dificuldades econômicas enfrentadas por todo o país na época, a empresa foi crescendo à medida que o Brasil se recuperava economicamente. Em 1998, a empresa encontrou a sede onde até hoje está localizada, em Cobilândia, Vila Velha, e tem filiais em Cariacica e na Serra.
3
3º lugar - Bremenkamp
A história da Bremenkamp começou em 1987, em Cariacica, com oferecendo soluções em produtos que vão desde a base até o acabamento da obra. Hoje, tem loja em Cariacica e na Serra.
3
3º lugar - Dalla Bernardina
A Dalla Home Center é uma empresa familiar 100% capixaba. Originária de Colatina, no Norte do Estado, afirma ter o maior mix e estoque de produtos no ES, com itens de cozinha, utilidades domésticas e objetos de decoração, além das seções de revestimentos e iluminação, assim como materiais de construção diversos. Tem lojas situadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e São Mateus, além de um Centro de Distribuição também localizado no município da Serra.
3
3º lugar - Casa do Construtor
A Casa do Construtor foi fundada em 1993, como uma loja de materiais de construção em Rio Claro, região de Campinas (SP). A partir daí, criou a primeira franquia brasileira especializada na locação de máquinas e equipamentos de pequeno porte para a construção civil. Tem unidades em diversos Estados, incluindo o Espírito Santo, com lojas na Grande Vitória e no interior.