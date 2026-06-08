Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Cerimonial de Festas"

Casamentos, aniversários e eventos corporativos exigem planejamento e atenção a muitos detalhes. E serviços de cerimoniais, que oferecem espaço, buffet e até decoração personaizada, conquistam espaço na memória dos consumidores ao transformar festas em experiências bem organizadas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Cerimonial de Festas" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
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1º lugar - Steffen
Localizado na Serra, o Steffen Centro de Eventos promove desde congressos até eventos musicais. Com uma arquitetura contemporânea, o espaço permite a montagem do evento no estilo que desejar, aliada à alta qualidade de serviço personalizado. Conta com uma área construída de 5.320 metros quadrados em uma das principais rodovias que corta o município, a ES-010.
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1º lugar - Le Buffet Lounge
A história do Le Buffet começou em 1994, com pequenos eventos e coffee break, idealizados e desenvolvidos pelos jovens empreendedores Giovanna Rosa e André Rosa. Em 2003, o casal inaugurou, em Vitória, o primeiro espaço do cerimonial Le Buffet. Atualmente, a empresa é referência em todo o país, principalmente pelo serviço gastronômico.
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1º lugar - Casa Di Lucca
O cerimonial Casa Di Lucca tem duas casas de festas, ambas em Vila Velha. Ele reúne todos os elementos para tornar uma festa inesquecível. A infraestrutura contempla desde buffet até a decoração, passando por um espaço físico que abriga até 600 pessoas num ambiente agradável, climatizado com ar-condicionado e com amplos jardins e lindos chafarizes.