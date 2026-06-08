Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Cooperativa"

As cooperativas atuam em diferentes áreas e têm como característica a participação dos próprios cooperados na construção dos resultados. No Espírito Santo, algumas marcas desse segmento são essenciais para o desenvolvimento econômico e social, de Norte a Sul, e estão muito presentes na memória dos consumidores.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Cooperativa" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Sicoob
O Sicoob é uma instituição financeira cooperativa presente em todo o Brasil. São mais de 4,5 mil pontos de atendimento, milhares de caixas eletrônicos e uma diversidade de canais digitais que permitem o acesso a um portfólio completo de produtos e serviços financeiros – como conta corrente, investimentos, crédito, cartões, previdência, consórcio, seguros , cobrança, entre outros.
2
2º lugar - Sicredi
As raízes do Sicredi são a primeira cooperativa de crédito do Brasil, fundada em 1902, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Hoje, são mais de 8 milhões de associados e o Sicredi está presente em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo, com mais de 3 mil agências, distribuídas em mais de 100 cooperativas.
2
2º lugar - Selita
Tudo começou em 1938 com a entrega de leite de porta em porta, levado por uma carrocinha. No início, eram 25 cooperados de Cachoeiro de Itapemirim e de alguns municípios da região. Atualmente, o grupo contempla produtores do Sul e do Norte do Espírito Santo, além de Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro.
2
2º lugar - Caixa
No dia 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Desde então, a Caixa é um banco federal que caminha lado a lado com a trajetória do país, acompanhando seu crescimento e o de sua população.