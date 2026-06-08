Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento “Restaurante"

Os restaurantes fazem parte da rotina e também dos momentos de lazer dos consumidores, oferecendo opções para diferentes gostos e ocasiões. E estabelecimentos que unem qualidade, ambiente agradável e bom atendimento conquistam espaço na lembrança do público.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Restaurante" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Coco Bambu
A rede começou em 1989, em Fortaleza (CE) com o Dom Pastel, primeiro restaurante fundado por Afranio e Daniela Barreira. A unidade foi inspiração para o crescimento da rede Coco Bambu, que hoje está em vários Estados do Brasil, incluindo unidades em Vila Velha e Vitória. Especializado em frutos do mar, possui um variado cardápio, com a proposta de pratos bem servidos e mais acessíveis, em ambientes com decoração rústica e elegante.
2
2º lugar - Simonato
O restaurante e churrascaria Simonato está localizado em Campo Grande, Cariacica, onde oferece um cardápio variado de frutos do mar, pizzas e tábuas de carne, entre outros.
2
2º lugar - Ilha do Caranguejo
O Ilha do Caranguejo é uma rede de restaurantes capixabas especializada em frutos do mar e na autêntica moqueca. Fundado em 2009, o espaço oferece uma experiência gastronômica e de entretenimento, conhecida pelo ambiente lúdico e familiar. O Grupo possui duas unidades, uma em Vitória e outra em Vila Velha.
2
2º lugar- Chico Bento
Restaurante estilo com comida mineira, peixes e frutos do mar, tem unidades em Vitória e na Serra, e foi um dos mais lembrados no Recall de Marcas 2025.
2
2º lugar - Mahai
Criado em 2029, inicialmente com o nome Aloha, o Mahai começou com um pequeno espaço e hoje integra unidades em Vitória, Vila Velha e Serra, além de uma cozinha central dedicada ao abastecimento dos restaurantes. Oferece opções desde risotos, saladas, massas, hambúrgueres e sanduíches, além de entradas, sobremesas e drinques.