Recall de Marcas 2026: as campeãs no segmento “Clínica de Diagnóstico por Imagem"

Exames de imagem são fundamentais para o diagnóstico e acompanhamento de diferentes condições de saúde. E consumidores buscam clínicas que ofereçam tecnologia, precisão nos resultados e atendimento de confiança.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento “Clínica de Diagnóstico por Imagem" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Multiscan
O Multiscan possui unidades em Vitória e Vila Velha. A clínica de diagnóstico por imagem conta com profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração que garantem a seus clientes o melhor da sua especialidade no Espírito Santo. Além disso, foi pioneiro em diversas tecnologias em exames por imagem no Estado.
2
2º lugar - Bio Scan
O grupo iniciou em 2001, com a prestação de serviços em diagnóstico por imagem no Hospital Meridional. E em 2006, nasceu a marca Bio Scan. Hoje, atua com sete unidades distribuídas de forma estratégica na Grande Vitória e também no interior do Estado, em Linhares e São Mateus. Além de urgência e emergência, também oferece atendimento agendado.
2
2º lugar - Multimagem
Fundada em 1978, a Clínica Radiológica Hélio Ribeiro Santos é uma das pioneiras no serviço de radiodiagnóstico da cidade de Vitória. Ela se destaca por sua qualidade e comprometimento. Em 2007, a clínica investiu na expansão das instalações e se tornou a Multimagem Diagnósticos. Ao longo das últimas quatro décadas, a empresa expandiu tanto a sua área física quanto inovou em tecnologia.