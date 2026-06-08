Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento “Academia"

A busca por qualidade de vida e bem-estar fez crescer o número de pessoas que praticam atividades físicas regularmente. E academias investem em estrutura, modalidades e tecnologia para conquistar e fidelizar alunos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Academia" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Smart Fit
A Smart Fit foi fundada em 2009 pelo empresário Edgard Corona, com objetivo de oferecer uma estrutura de qualidade a preços mais acessíveis. Hoje, é a maior rede de academias esportivas fora dos Estados Unidos, sendo líder no segmento na América Latina e a 4ª maior do mundo. Conta com mais de 1.500 unidades no Brasil e em 15 países da América Latina, somando 4,5 milhões de alunos matriculados.
2
2º lugar - Wellness Club
A Rede Wellness Club é capixaba e foi fundada em 2009, pelos empresários Leon Sayegh e João Paulo Máximo. Hoje, possui 22 unidades em seis municípios capixabas e em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, com mais de 50 mil alunos, e está em plena expansão. O foco da rede é o bem-estar integral dos alunos.
3
3º - Ponto 1
Há mais de 20 anos no mercado, a rede Ponto 1 tem unidades em Vitória e Vila Velha. A marca foi uma das lembradas no Recall 2026.