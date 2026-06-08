Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Picolé e Sorvete"

Refrescantes e saborosos, picolés e sorvetes agradam consumidores de diferentes idades e fazem sucesso durante todo o ano. Hoje, há opções que vão das mais tradicionais às mais sofisticadas, conquistando espaço na preferência do público.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Picolé e Sorvete" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Kibon
A história da Kibon teve início em 1942, quando começaram a circular no Rio de Janeiro os primeiros carrinhos amarelos e azuis da marca. Os dois primeiros lançamentos tornaram-se clássicos: o cremoso Eskibon e o Chicabon. De lá para cá, a Kibon se tornou uma das marcas queridas do Brasil, com uma família enorme de sorvetes que se tornaram tradição para crianças e adultos.
2
2º lugar - Ajellso
Fundada em 1976 em Itapuã, Vila Velha, a Ajellso logo se transferiu para Santa Mônica, onde atualmente está situada a fábrica. Desde o início, a produção foi de forma artesanal onde os familiares se envolviam em todo o processo. A qualidade do produto sempre foi prioridade da marca, que conquistou uma clientela fiel.
3
3º lugar - Luigi
A marca de sorvete capixaba já foi a maior do Estado e uma das maiores do país. Com mais de quatro décadas de existência, foi adquirida em 2018 pelo Grupo Lamoia.