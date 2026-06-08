Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Loja de Calçados"

Muito além do conforto, os calçados também ajudam a compor o estilo e a personalidade dos consumidores. E lojas do segmento investem em variedade de modelos e tendências para atender diferentes públicos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Loja de Calçados" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Itapuã
A Itapuã Calçados é uma rede de varejo especializada em calçados e acessórios. Fundada em 1956, ela está presente no mercado há 70 anos, com lojas em 20 cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A rede de lojas oferece variedade, qualidade e as últimas tendências em calçados, acessórios, produtos esportivos e artigos para viagem, para adultos e crianças.
2
2º lugar - Los Neto
A Los Neto iniciou suas atividades em 1994, no município de Cariacica, em uma pequena loja de cerca de 45 metros quadrados. Pouco a pouco, o fundador da marca, Francisco Neto, expandiu a empresa que, atualmente, tem unidades em diversos municípios do Espírito Santo.
3
3º lugar - Pisalle
A Pisalle Calçados é uma rede de lojas presente na Grande Vitória, com produtos do infantil ao adulto.
3
3º lugar - Elmo
A Elmo hoje possui lojas distribuídas no Espírito Santo e em Minas Gerais, tendo o centro de distribuição e a matriz localizados em Belo Horizonte (MG), com produtos femininos, masculinos e infantis, para todos os estilos.