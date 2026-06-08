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Recall de Marcas 2026: as campeãs no segmento "Linguiça, Mortadela e Embutidos"

Levantamento realizado pela Markka Pesquisas, em parceria com A Gazeta, revela as marcas que estão na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 00:17

Publicado em 

08 jun 2026 às 00:17
Linguiça e embutidos é um dos segmentos do Recall 2026
Linguiça e embutidos é um dos segmentos do Recall 2026 shutterstock

Muito presentes em churrascos, lanches e diferentes receitas, os embutidos conquistaram espaço no dia a dia dos consumidores. E os capixabas têm marcas preferidas quando se fala em produtos como linguiça, mortadela, bacon e presunto.


Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos  consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias. 


Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.


Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.

Metodologia

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.


Veja as vencedoras no segmento "Linguiça, Mortadela e Embutidos" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:

1

1º lugar - Cofril

Inaugurada no ano de 1987, em Cachoeiro de Itapemirim, a Cofril tem mais de 120 itens reconhecidos pela variedade, qualidade e sabor inconfundíveis. Carnes suínas in natura, temperadas e defumadas, ingredientes para feijoada, bacon e outros defumados. 

2

2º lugar - Sadia

A empresa teve início no ano de 1944 e apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas.  Em 2009, junto a Perdigão, fundou o grupo BRF, e hoje está em mais de 140 países.

3

3º lugar - Perdigão

Perdigão é uma marca brasileira de alimentos frigoríficos que nasceu no município de Videira, Santa Catarina, em 1934. Atualmente, pertencente ao grupo BRF.

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