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Recall de Marcas A Gazeta 2026: veja as campeãs no segmento "Sal"

Levantamento realizado pela Markka Pesquisas, em parceria com A Gazeta, revela as marcas que estão na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 00:25

Publicado em 

08 jun 2026 às 00:25
Marcas de sal estão no Recall 2026
Marcas de sal estão no Recall 2026 Magnific

Ingrediente indispensável na cozinha, o sal é utilizado diariamente no preparo dos alimentos e faz diferença no sabor das receitas. E algumas marcas se destacam na lembrança dos consumidores quando o assunto é esse item tão presente na rotina.


Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos  consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias. 


Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.


Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.

Metodologia

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.


Veja as vencedoras no segmento "Sal" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:

1

1º lugar - Sal Globo

Localizada no município de Vila Velha, a Brasisal Alimentos foi fundada em 1965 e é especializada na industrialização e comercialização de produtos alimentícios, em especial do setor salineiro, por meio da evaporação natural da água do mar em Areia Branca (RN). A empresa é detentora da marca Sal Globo Refinado.

2

2º lugar - Sal Cisne

Em 1949, instalou-se nas Salinas de Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, a Refinaria Nacional de Sal S.A. Com o objetivo de produzir sal refinado a partir da salmoura proveniente das Salinas Ponta do Costa, a empresa adquiriu equipamentos e, em 1951, iniciou-se a produção do Sal Cisne.

3

3º lugar - Sal Apolo

O Sal Apolo é produzido pela Sal Diana, empresa fundada em maio de 1960 como Romani S/A Indústria e Comércio de Sal, em Paranaguá, no Paraná.

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