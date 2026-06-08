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Recall de Marcas 2026: as campeãs no segmento “Empresa Presente na Comunidade"

Levantamento realizado pela Markka Pesquisas, em parceria com A Gazeta, revela as marcas que estão na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 01:36

Publicado em 

08 jun 2026 às 01:36
Empresa presentes na comunidade criam conexão com o público e estão no Recall 2026
Empresas presentes na comunidade criam conexão com o público e estão no Recall 2026 shutterstock

Empresas presentes na comunidade são aquelas percebidas pelos consumidores por sua atuação próxima, seja pela geração de empregos, seja por projetos sociais, ambientais ou iniciativas ligadas ao desenvolvimento local. E algumas marcas se destacam nessa lembrança dos capixabas. 


Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos  consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias. 


Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.


Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.


Metodologia

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.


Veja as vencedoras no segmento “Empresa Presente na Comunidade" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:

1

1º lugar - Vale

Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países. Há mais de duas décadas, a Vale investe e fomenta as múltiplas manifestações culturais brasileiras. Uma das iniciativas é o Instituto Cultural Vale, assim como o Programa Vale Música  e a manutenção de parques, museus e centros culturais, além do apoio a projetos sociais. 

1

1º lugar - Supermercados BH

O Supermercados BH foi fundado por Pedro Lourenço de Oliveira, em maio de 1996, em Minas Gerais. Hoje, é a 4ª maior rede supermercadista do país, com mais de 400 lojas próprias, e gera mais de 44 mil empregos diretos. Está presente em 118 municípios em Minas Gerais. No Espírito Santo, conta com 46 lojas, em 13 municípios.

1

1º lugar - Extrabom

A história do Extrabom começou em 1978, com a abertura de uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. Mais tarde, com a formação de importantes parcerias, nasceu a rede de supermercados. Hoje, o Extrabom é uma das maiores empresas do setor supermercadista do país. São 37 lojas espalhadas pelo Estado, e a empresa segue com a visão de ser um grupo relevante para as partes interessadas, inovador e ágil, gerando impacto positivo na sociedade, sendo líder regional. Além de tornar-se referência em experiência de compras em cada local onde atua, estando presente no dia a dia do cliente. 

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