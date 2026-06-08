Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento “Plano de Saúde"

Ter acesso a atendimento médico e serviços de saúde com mais praticidade é uma das prioridades de muitas famílias. E consumidores avaliam fatores como rede credenciada, cobertura e confiança na hora de escolher um plano de saúde.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Plano de Saúde" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Unimed
A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed. O sistema é composto por 340 cooperativas médicas, que prestam assistência para 20,5 milhões de clientes em todo o país. No Espírito Santo, é representado pelas operadoras Unimed Vitória, Unimed Sul Capixaba, Unimed Noroeste Capixaba, Unimed Norte Capixaba e pela Prestadora Unimed Piraqueaçu.
2
2º lugar - São Bernardo Samp
A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes. Hoje, é São Bernardo Samp e faz parte da terceira maior empresa de medicina de grupo do Brasil, a Athena Saúde, que faz a gestão de cerca de 1,5 milhão de beneficiários e uma ampla rede de própria composta por hospitais, clínicas e laboratórios nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.
3
3º lugar - Medsênior
O Medsênior nasceu em junho de 2010, em Vitória, como um plano de saúde voltado para a terceira idade e com a missão de promover o envelhecimento saudável. Hoje, além do Espírito Santo, onde tem unidades próprias, atua também em Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.