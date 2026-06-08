Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Supermercado"

Os supermercados fazem parte da rotina das famílias e vêm investindo cada vez mais em serviços, tecnologia e comodidade para os clientes. E algumas redes conquistaram espaço especial na memória dos consumidores capixabas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Supermercado" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Extrabom
A história do Extrabom começou em 1978, com a abertura de uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. Mais tarde, com a formação de importantes parcerias, nasceu a rede de supermercados, que hoje fazem parte do Grupo Coutinho.
2
2º lugar - Supermercados BH
O Supermercados BH foi fundado por Pedro Lourenço de Oliveira, em maio de 1996, em Minas Gerais. Hoje, é a 4ª maior rede supermercadista do país, com mais de 400 lojas próprias, e gera mais de 44 mil empregos diretos. Está presente em 118 municípios em Minas Gerais. No Espírito Santo, conta com 46 lojas, em 13 municípios.
3
3º lugar - Perim
O Perim atua no ramo de supermercados há cerca de quatro décadas. A primeira unidade foi inaugurada em 1982, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo.
3
3º lugar - Carone
O Grupo Carone nasceu em 1950, sob a chancela do imigrante libanês Nagib Resk Carone. A história do grupo começou com um armarinho, na cidade de Alfredo Chaves e, depois, com um atacado em Cachoeiro de Itapemirim. Em 1970, foi inaugurada uma loja de varejo no centro de Vila Velha e, a partir desse lançamento, a rede se consolidou e expandiu.