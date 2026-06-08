Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento “Papelaria"

As papelarias se mantém presentes na rotina de estudantes, profissionais, empresas e famílias ao longo do ano. Com produtos que vão do material escolar aos itens de escritório, elas são lembradas pela variedade, praticidade e tradição no atendimento.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Papelaria" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Castorino Santana
A papelaria foi fundada em fevereiro de 1970, no Centro de Vitória, por Castorino Santana e Bertha Santana. A opção pelo segmento foi motivada pela expansão educacional naquele período. O diferencial da marca está no mix de produtos ofertados nas linhas escolar, escritório, informática, festas e presentes. Hoje, a rede tem unidades em Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.
2
2º lugar - Rainha
Fundada em 1993, a Papelaria Rainha está localizada no Centro de Vila Velha, onde reúne os mais diversos artigos de papelaria das linhas escolar e escritório, além de materiais para artesanatos e itens de decoração.
3
3º lugar - Cesconetto
A história da Cesconetto teve início na década de 1980, com a família Cesconetto, de descendentes italianos. No mercado atacadista, a empresa começou em Cariacica, em um galpão, e nos anos seguintes ganhou uma melhor estrutura em Jardim América. Com a expansão das atividades, a marca expandiu suas atividades para um imóvel em Carapina, na Serra, onde se tornou a matriz do negócio e também o centro de distribuição dos produtos.
3
3º lugar - Gecore
A Gecore foi fundada em 1974, focada no comércio de artigos de papelaria e escritório, em uma pequena loja alugada de aproximadamente 25m² no bairro Jucutuquara, em Vitória. Atualmente, a matriz tem sede própria de aproximadamente 4.000m² no bairro de Santa Lúcia, em Vitória, oferecendo um diversificado mix de produtos com cerca de 20 mil itens, entre suprimentos de informática, equipamentos e materiais para escritório e papelaria.