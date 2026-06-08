Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Clínica de Estética"

Procedimentos estéticos ganharam espaço na rotina de mulheres e homens que buscam cuidados com a aparência e bem-estar. E clínicas especializadas investem em tecnologia, segurança e atendimento personalizado para conquistar clientes.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
o ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Clínica de Estética" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
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1º lugar - Espaço Laser
No mercado desde 2004, a rede conta com mais de 850 unidades no Brasil, Colômbia e Chile, por meio do sistema de franquias. Oferece serviços de depilação a laser e já atendeu mais de 5 milhões de clientes, realizando mais de 80 milhões de procedimentos.
1
1º lugar - AmorSaúde
A rede de clínicas Amorsaúde oferece consultas e exames em diversas especialidades, com condições acessíveis para quem não plano de saúde. Fundada em 2016, em São Paulo, pelo Grupo Todos Internacional (franqueadora do Cartão de Todos), conta com mais de 500 clínicas espalhadas por todas as regiões do país, inclusive no Espírito Santo.
1
1º lugar - Aline Bianca
O Salão Aline Bianca, localizado na Serra, oferece serviços e procedimentos para cabelos, unhas e sobrancelhas.
1
1º lugar - AmorOdonto
As clínicas AmorOdonto integram a rede AmorSaúde.