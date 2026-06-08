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Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Loja de Iluminação"

Levantamento realizado pela Markka Pesquisas, em parceria com A Gazeta, revela as marcas que estão na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 00:49

Publicado em 

08 jun 2026 às 00:49
Lojas de iluminação estão no Recall 2026
Lojas de iluminação estão no Recall 2026 Shutterstock

A iluminação influencia diretamente o conforto e a funcionalidade dos ambientes, além de contribuir para a decoração da casa. E consumidores buscam lojas especializadas para encontrar soluções adequadas para diferentes espaços.


Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos  consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias. 


Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.


Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.

Metodologia

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.


Veja as vencedoras no segmento "Loja de Iluminação" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:

1

1º lugar - Iluminação São Paulo

Fundada há quase 20 anos, na Serra, com uma infraestrutura menor, a loja foi crescendo ao longo do tempo e, hoje, está em um espaço mais amplo e sofisticado, onde oferece uma variedade de luminárias.  

2

2º lugar - Eletromil

A Eletromil Comercial atua no Espírito Santo desde 1984, com linha completa de material elétrico industrial, rural e comercial, sendo os condutores elétricos e painéis sua especialidade. Está localizada em uma área própria de 2.000m², com mais de 2.500m² de depósito 

3

3º lugar - Avanti

A Avanti Iluminação tem mais de 25 anos, em Vitória, com um showroom com foco em produtos de design moderno e sofisticado, acompanhando as tendências de decoração do mercado nacional e internacional.

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