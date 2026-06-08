Recall de Marcas 2026: as campeãs no segmento "Loja de Utilidades do Lar"

Produtos para organização, limpeza, decoração e praticidade fazem parte da rotina de quem busca mais funcionalidade para a casa. E lojas de utilidades do lar conquistam consumidores pela variedade de itens e pelos preços acessíveis.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Loja de Utilidades do Lar" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Megalar
As Lojas Megalar são uma rede capixaba de varejo focada em utilidades domésticas, decoração, brinquedos e organização. A empresa nasceu na cidade de Colatina (ES), fundada como um negócio familiar. Com mais de três décadas de história, a rede consolidou-se como uma das marcas mais tradicionais do Estado, e hoje opera dezenas de lojas físicas espalhadas por Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais.
2
2º lugar - MiniPreço
A rede MiniPreço está há mais de duas décadas no Espírito Santo e foi criada trazendo um conceito de atacado para lojas de R$ 1,99, tornando-se uma distribuidora de produtos diversos para lojistas em geral como restaurantes, bares, papelarias, lojas de jardinagem, lojas de presentes, entre outros. Atualmente, oferece grande variedade de produtos, em lojas nos Estados do Espírito Santo e Paraná, com mais de 65 mil itens, entre eles brinquedos, decoração, festas, ferramentas, limpeza, papelaria, pet, utilidades domésticas, conveniência, jardinagem e material escolar.
3
3º lugar - Casas Bahia
Casas Bahia é uma popular rede de varejo de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Foi fundada em 1952, em São Caetano do Sul, São Paulo. Hoje, é o Grupo Casas Bahia e atua fortemente na venda de móveis e eletrodomésticos, tanto em lojas físicas espalhadas pelo país, quanto no e-commerce.
3
3º lugar - Multicoisas
A Multicoisas foi fundada em 1978 pelo casal Lindolfo e Elza Martin, em Campo Grande (MS), como uma loja do ramo de construção e materiais para pequenos reparos. A partir de 1990, expandiu como uma das primeiras franquias do país, com foco em utilidades e soluções para o dia a dia. Hoje, tem mais de 170 lojas em todo o país e comercializa mais de 5 mil itens.
3
3º lugar - Casa & Vídeo
Casa & Vídeo é uma rede de loja de departamentos, fundada no Rio de Janeiro em 1988 e líder em vendas no varejo fluminense, nos setores de utilidades domésticas, ferramentas, climatização e eletroportáteis. Em 2019, atingiu o marco de 100 lojas, reforçando o seu plano de expansão. Hoje, está presente no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e em Minas Gerais, com mais de 200 lojas.