Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Refrigerante"

Presente em refeições, festas e momentos de lazer, o refrigerante continua entre as bebidas mais consumidas pelos brasileiros. E consumidores têm marcas que vêm imediatamente à memória quando se fala nesse produto.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Refrigerante" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Coca-Cola
A Coca-Cola foi criada em 1886 pelo farmacêutico John Pemberton em Atlanta, nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil em 1942. Hoje, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás.
2
2º lugar - Coroa
Com o portfolio que inclui refrigerantes, água mineral e energéticos, além do Espírito Santo, a Coroa está presente nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. A sede está localizada em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, onde ficam a unidade industrial e o centro de distribuição. Em Vitória, funcionam as áreas comerciais, de marketing e a parte de logística.
2
2º lugar - Uai
Fundada em 2002, a empresa Uai Refrigerantes tem sede em Portal de Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória, e expandiu sua distribuição para os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia