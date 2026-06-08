Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Loja de Brinquedos"

Os brinquedos fazem parte da infância e acompanham diferentes gerações, estimulando diversão, criatividade e aprendizado. E algumas lojas se destacam na memória dos consumidores quando o assunto é encontrar opções para crianças de diferentes idades.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Loja de Brinquedos" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Ri Happy
A Ri Happy é a maior rede varejista do mercado de brinquedos do Brasil, fundada em 1988 pelo pediatra Ricardo Sayon, sua esposa Juanita e o administrador Roberto Saba, na Rua Pamplona, em São Paulo. Hoje, são mais de 270 lojas e franquias espalhadas por todo o país, diversos canais de vendas e mais de 3.000 colaboradores.
2
2º lugar - Palácio dos Brinquedos
O Palácio dos Brinquedos começou sua história em 2010 no bairro Porto Canoa, na Serra (ES). A rede capixaba cresceu e tornou-se referência na região, oferecendo um vasto catálogo de opções para crianças. Atualmente, a marca opera com diferentes filiais, incluindo uma unidade na Avenida Brasília em Porto Canoa, na Rua Cassiano Castelo em Serra-Sede, e uma unidade em Laranjeiras.
2
2º lugar - Americanas
Americanas é uma holding brasileira que atua principalmente no segmento de varejo. Fundada em 1929 em Niterói, no Rio de Janeiro, pelo austríaco Max Landesmann e pelos norte-americanos John Lee, Glen Matson, James Marshall e Batson Borger. Hoje, tem lojas em todo o país, além de atuar fortemente no e-commerce.
2
2º lugar - Marina
A Marina Presentes nasceu no início dos anos 1990, como uma pequena loja em Coronel Fabriciano (MG), e hoje conta com 24 lojas, e mais de 200 colaboradores, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.