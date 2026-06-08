Recall de Marcas A Gazeta 2026: veja as campeãs do "Top of Mind"

Entre tantas categorias pesquisadas, algumas marcas conseguem se destacar de forma espontânea na memória dos consumidores, independentemente do segmento em que atuam. O Top of Mind mostra quais nomes aparecem primeiro quando os capixabas são convidados a falar a primeira marca que vem à mente.
Esta foi um das categorias avaliadas no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras do "Top of Mind" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Nike
Nike é uma empresa norte-americana de calçados, roupas e acessórios fundada em 1972 por Bill Bowerman e Philip Knight. Em 2016, foi considerada a marca de roupas mais valiosa do mundo, segundo o ranking BrandZ da consultoria Millward Brown, avaliada em US$ 37,472 bilhões. É reconhecida por patrocinar grandes atletas de diferentes modalidades esportivas.
2
2º lugar - Coca-Cola
A Coca-Cola foi criada em 1886 pelo farmacêutico John Pemberton em Atlanta, nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil em 1942. Hoje, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás.
2
2º lugar - Sepé
O arroz Sepé é da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel). A instituição nasceu da dificuldade de comercialização que os agricultores enfrentavam na década de 1950, na região central do Rio Grande do Sul. Um pequeno grupo se reuniu buscando uma nova forma de vender seus produtos. De lá para cá, a cooperativa foi se adaptando aos ciclos vividos na região, tendo como primeiro produto o trigo. Atualmente, o carro-chefe da empresa é o arroz irrigado.
2
2º lugar - Adidas
A Adidas foi fundada em 1949 pelo alemão Adi Dassler, com o objetivo de oferecer produtos voltados ao melhor desempenho de atletas. Mas hoje a marca também influencia a moda, a cultura, a música e o estilo, como modelos icônicos que trazem suas inconfundíveis três listras laterais.
2
2º lugar - Garoto
Fundada em agosto de 1929 em Vila Velha, no Espírito Santo, a Garoto é uma das maiores fábricas de chocolates no mundo. O portfólio da empresa conta com cerca de 70 produtos que podem ser encontrados em mais de 50 países, entre bombons, tabletes, ovos de Páscoa, chocolates para uso culinário. Os maiores sucessos são a caixa amarela de bombons sortidos e os tabletes, além dos chocolates Baton, Serenata de Amor e Talento.
2
2º lugar - O Boticário
Em 1977, o farmacêutico Miguel Krigsner se instalou em uma portinha, numa rua secundária de Curitiba, cidade do Sul do Brasil. Chamou a pequena farmácia de manipulação de O Boticário. Começou com a criação de um creme à base de colágeno, um creme de elastina para estrias, um xampu e um banho de algas marinhas. Depois, veio a primeira linha de perfumes e a empresa não parou mais de crescer, sendo referência na área.