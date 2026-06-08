Recall de Marcas 2026: as campeãs no segmento “Vigilância e Segurança Particular"

A segurança particular é procurada por empresas, condomínios e consumidores que buscam proteção patrimonial e controle de acesso. E marcas do segmento são lembradas pela confiança, estrutura e qualidade dos serviços prestados.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento “Vigilância e Segurança Particular" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Visel
Com mais de 60 anos de história, a Visel Vigilância e Segurança faz parte do Grupo GPS. O grupo empresarial é referência no mercado de serviços indoor. A GPS desenvolve soluções customizadas para cada cliente, criando resultados crescentes e sustentáveis com uma equipe apaixonada por grandes desafios.
2
2º lugar - Prosegur
A Prosegur tem mais de 40 anos de história. A empresa já passou por um importante processo de expansão internacional, o que levou a empresa ao posto de referência global do setor de segurança privada. A empresa trabalha com três linhas de negócio – Prosegur Alarmes, Prosegur Security e Prosegur Cash.
3
3º lugar - Garra
A Garra Vigilância é especializada em soluções de segurança e proteção completa 24 horas por dia. Integra o Grupo Fibra, que foi fundado em 1995 e hoje é a maior empresa de segurança privada e prestação de serviços do Espírito Santo.
3
3º lugar - VSG
O Grupo VSG foi fundado em 1986, em Vitória. Em 2001, ampliou seus serviços com a criação da VSG Tecnologia e Serviços. Empresa do grupo especializada em Vigilância Eletrônica, Controle de Portarias e Portaria Virtual. Hoje, está presente nos 78 municípios capixabas.
3
3º lugar - Vicseg
Viseg é uma empresa de vigilância e segurança com sede em Vila Velha. Já a empresa VigSeg tem unidades em São Paulo e na Bahia.