Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/07/2026

A energia do dia favorecerá os nativos que aceitarem as mudanças com confiança Crédito: Imagem: Adria Black | Shutterstock

O tarot revela um dia de encerramentos, novos começos e importantes aprendizados. Algumas cartas mostram expansão e realização, enquanto outras convidam a deixar o passado para trás e transformar padrões que não fazem mais sentido. A energia do sábado poderá favorecer quem aceita as mudanças com confiança, fortalece os relacionamentos verdadeiros e segue em direção ao próprio crescimento.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Mundo

O ariano viverá um dia de conquistas e poderá encerrar um ciclo com sucesso Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

A carta “O Mundo” anuncia realização, conquistas e o fechamento de um ciclo muito positivo. No amor, a relação entrará em uma fase de maior harmonia; se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém em um momento especial. Na carreira , resultados importantes e novas oportunidades ampliarão seus horizontes. Sua saúde ganhará mais equilíbrio e disposição para aproveitar o sábado. Entre amigos, reencontros e celebrações fortalecerão vínculos valiosos.

Touro — Rainha de Copas

O taurino fortalecerá os laços por meio da sensibilidade e da empatia Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

A carta “Rainha de Copas” favorece a sensibilidade, o acolhimento e a inteligência emocional. No amor, o carinho e a empatia fortalecerão a relação, aproximando ainda mais quem você ama. Na carreira, sua habilidade para lidar com pessoas facilitará negociações e decisões. Sua saúde melhorará quando você respeitar suas emoções e desacelerar a rotina. Entre amigos, seu apoio fará diferença na vida de alguém querido.

Gêmeos — 10 de Espadas

O geminiano poderá deixar o passado para trás e dar espaço para novos começos Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de um ciclo desgastante e a chegada de novos horizontes. No amor, deixar antigas mágoas para trás abrirá espaço para relações mais saudáveis. Na carreira, mudanças inesperadas poderão representar oportunidades de recomeço. Sua saúde pedirá atenção ao descanso e à recuperação das energias. Entre amigos, permaneça ao lado de quem demonstra lealdade nos momentos difíceis.

Câncer — Cavaleiro de Ouros

O canceriano poderá avançar com disciplina e colher bons resultados Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

Segundo a carta “Cavaleiro de Ouros”, o dia favorecerá a estabilidade, a disciplina e o crescimento gradual. No amor, atitudes constantes fortalecerão a confiança, criando bases sólidas para o futuro. Na carreira, seu comprometimento será reconhecido e poderá gerar boas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você respeitar o ritmo do corpo e evitar excessos. Entre amigos, relações construídas com confiança tenderão a se fortalecer.

Leão — Os Enamorados

O leonino poderá fazer escolhas importantes e fortalecer seus relacionamentos Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

A carta “Os Enamorados” destaca escolhas importantes e o fortalecimento dos vínculos afetivos. No amor, a sintonia aumentará, e decisões tomadas em conjunto favorecerão a relação; se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro significativo. Na carreira, boas parcerias serão essenciais para alcançar seus objetivos . Sua saúde melhorará quando você equilibrar emoção e razão. Entre amigos, conversas sinceras fortalecerão laços importantes.

Virgem — O Carro

O virginiano poderá seguir com determinação e abrir novos caminhos Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

A carta “O Carro” anuncia movimento, determinação e conquistas. No amor, a relação evoluirá quando ambos caminharem na mesma direção. Na carreira, sua dedicação impulsionará projetos e abrirá novas oportunidades. Sua saúde ganhará mais disposição quando você canalizar sua energia de forma produtiva. Entre amigos, seu entusiasmo inspirará aqueles que compartilham os mesmos objetivos que os seus.

Libra — A Morte

O libriano poderá encerrar ciclos e iniciar uma fase de renovação Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

A carta “A Morte” mostra que mudanças profundas abrirão espaço para uma nova fase. No amor, deixar para trás situações desgastadas permitirá viver relações mais leves e verdadeiras. Na carreira, o encerramento de um ciclo favorecerá novas possibilidades de crescimento . Sua saúde melhorará quando você abandonar hábitos que não fazem bem. Entre amigos, algumas conexões se renovarão, enquanto outras naturalmente seguirão caminhos diferentes.

Escorpião — 5 de Espadas

O escorpiano encontrará no diálogo a melhor forma de evitar conflitos Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

A carta “5 de Espadas” pede atenção aos conflitos e ao orgulho. No amor, o diálogo será mais produtivo do que insistir em ter razão. Na carreira, será importante evitar disputas desnecessárias e agir com estratégia. Sua saúde pedirá cuidado com o estresse e o desgaste emocional. Entre amigos, escolher a paz será muito mais vantajoso do que alimentar desentendimentos.

Sagitário — A Imperatriz

O sagitariano viverá um dia de prosperidade e boas oportunidades Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

A carta “A Imperatriz” anuncia um dia fértil para o crescimento, a prosperidade e a felicidade. No amor, o carinho, a cumplicidade e a paixão fortalecerão os vínculos. Na carreira, sua criatividade e confiança atrairão excelentes oportunidades. Sua saúde melhorará quando você cuidar de si com mais leveza e prazer. Entre amigos, momentos de alegria e celebração renovarão sua energia.

Capricórnio — Rainha de Paus

O capricorniano poderá demonstrar confiança e conquistar mais destaque Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

A carta “Rainha de Paus” fortalece sua autoconfiança, liderança e capacidade de realização. No amor, seu magnetismo favorecerá encontros e fortalecerá a relação. Na carreira, sua iniciativa poderá colocá-lo(a) em posição de destaque. Sua saúde ganhará mais vitalidade quando você direcionar sua energia para aquilo que realmente faz sentido. Entre amigos, sua presença irá inspirar e motivar quem estiver ao seu redor.

Aquário — A Torre

O aquariano passará por mudanças que abrirão novas possibilidades Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock

A carta “A Torre” anuncia mudanças inesperadas capazes de transformar antigas estruturas. No amor, verdades importantes irão aproximar quem for verdadeiro e afastar o que não tiver espaço. Na carreira, reviravoltas poderão abrir oportunidades surpreendentes. Sua saúde melhorará quando você aceitar as transformações sem resistência. Entre amigos, apenas as relações sinceras permanecerão fortalecidas após esse dia.

Peixes — 9 de Copas

O pisciano poderá colher reconhecimento e viver momentos de realização Crédito: Imagem: vik.stock | Shutterstock