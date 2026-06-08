Recall de Marcas A Gazeta 2026: confira as campeãs no segmento "Home Center"

Os home centers se consolidaram como espaços que reúnem desde materiais para reformas até itens de decoração e utilidades para o lar. E consumidores buscam lojas que ofereçam variedade, praticidade e soluções para diferentes ambientes da casa.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Home Center" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
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1º lugar - Casa & Vídeo
Casa & Vídeo é uma rede de loja de departamentos, fundada no Rio de Janeiro em 1988 e líder em vendas no varejo fluminense, nos setores de utilidades domésticas, ferramentas, climatização e eletroportáteis. Em 2019, atingiu o marco de 100 lojas, reforçando o seu plano de expansão. Hoje, está presente no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e em Minas Gerais, com mais de 200 lojas.
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1º lugar - Leroy Merlin
Leroy Merlin é uma rede de lojas de materiais de construção, acabamento, decoração, jardinagem e bricolagem, fundada na França em 1923 por Adolphe Leroy e Rose Merlin. Atualmente, é uma empresa pertencente ao grupo francês Adeo e tem lojas no Brasil, uma delas em Vitória.
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1ª lugar - Dalla Home Center
A Dalla Home Center é uma empresa familiar 100% capixaba. Originária de Colatina, no Norte do Estado, afirma ter o maior mix e estoque de produtos no ES, com itens de cozinha, utilidades domésticas e objetos de decoração, além das seções de revestimentos e iluminação. Tem lojas situadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e São Mateus, além de um Centro de Distribuição também localizado no município da Serra.
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1º lugar - C&A
A C&A foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. Suas iniciais deram origem ao nome da marca. A empresa soma mais de 1,8 mil unidades em 24 países da Europa, América Latina e Ásia e está entre as maiores redes de varejo do mundo.
No Brasil, tudo começou em 1976, com a inauguração da primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, com o objetivo de oferecer o melhor da moda por preços acessíveis. Hoje, são mais de 300 lojas em 125 cidades do país, com mais de 15 mil funcionários.
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1º lugar - MiniPreço
A rede MiniPreço está há mais de duas décadas no Espírito Santo e foi criada trazendo um conceito de atacado para lojas de R$ 1,99, tornando-se uma distribuidora de produtos diversos para lojistas em geral como restaurantes, bares, papelarias, lojas de jardinagem, lojas de presentes, entre outros. Atualmente, oferece grande variedade de produtos, em lojas nos Estados do Espírito Santo e Paraná, com mais de 65 mil itens, entre eles brinquedos, decoração, festas, ferramentas, limpeza, papelaria, pet, utilidades domésticas, conveniência, jardinagem e material escolar.
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1º lugar - Americanas
Americanas é uma holding brasileira que atua principalmente no segmento de varejo. Fundada em 1929 em Niterói, no Rio de Janeiro, pelo austríaco Max Landesmann e pelos norte-americanos John Lee, Glen Matson, James Marshall e Batson Borger. Hoje, tem lojas em todo o país, além de atuar fortemente no e-commerce.
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1º lugar - Atacado São Paulo
Fundado em 1984, em Vitória, o Atacado São Paulo oferece um mix de produtos que vão desde papelaria, material de escritório, informática, limpeza a utilidades. Atende a clientes físicos e jurídicos de todo o Brasil, na loja ou pelo e-commerce.
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1º lugar - Atacado Preço Baixo (Loja do Thor)
Fundada como Atacado Preço Baixo, com a primeira loja aberta em 2017, em Vila Velha, a rede foi rebatizada recentemente como Loja do Thor – como ficou conhecida por conta das propagandas do proprietário, Maycon Ramalhete, que se veste como o herói nordico para promover as ofertas da rede. Desde então, a empresa se consolidou no Espírito Santo com unidades em municípios como Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari, e está em expansão pelo Estado.