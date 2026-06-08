Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Administradora de Condomínio"

A rotina dos condomínios exige organização, planejamento e gestão eficiente para garantir o bom funcionamento dos empreendimentos. E administradoras especializadas conquistam espaço ao oferecer suporte em áreas como manutenção, segurança e serviços financeiros.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Administradora de Condomínio" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Condonal
Com mais de 25 anos de história, a Condonal tem unidades em Vitória, Vila Velha e Serra. Atua em áreas como condomínios residenciais e corporativos, além de shoppings, supermercados e hotéis, entre outros. A empresa administra cerca de 30 mil unidades, totalizando mais de 1,3 mil colaboradores
2
2º lugar - MRV
Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. A construtora está sediada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é muito presente no mercado capixaba.
2
2º lugar - Alphaville
Criado em 1973, atualmente, o Grupo Alphaville está presente em 23 Estados, entre eles o Espírito Santo, oferecendo aos clientes os modelos Alphaville – residenciais de alto padrão com lotes médios de 400m² – e o Terras Alpha – com lotes médios de 300m², sempre com um mesmo padrão de qualidade e desenvolvido pela própria equipe da companhia.
2
2º lugar - Morar
No mercado capixaba desde 1981, a Morar é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Espírito Santo e está entre as 100 maiores do Brasil. É conhecida e reconhecida pelos capixabas por seus projetos inovadores, qualidade dos produtos e credibilidade.
2
2º lugar - Aliança
Aliança é o nome de imobiliárias e administradoras de imóveis para locação em Vila Velha.