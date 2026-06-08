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Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento “Seguro"

Levantamento realizado pela Markka Pesquisas, em parceria com A Gazeta, revela as marcas que estão na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 01:09

Publicado em 

08 jun 2026 às 01:09
Assistência 24h é um dos serviços oferecidos por seguradoras, que estão no Recall 2026
Assistência 24h é um dos serviços oferecidos por seguradoras, que estão no Recall 2026 Shuttestock

Imprevistos fazem parte da vida e, por isso, cresce a procura por serviços que ofereçam mais segurança e tranquilidade. E seguradoras investem em diferentes tipos de cobertura para atender consumidores e empresas.


Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos  consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias. 


Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.


Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.

Metodologia


No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.


Veja as vencedoras no segmento "Seguro" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:

1

1º lugar - Porto Seguro

A Porto Seguro iniciou suas atividades no ano de 1945. É reconhecida como uma das maiores seguradoras no país, devido à atuação nos segmentos de seguro auto e seguro de residência.

2

2º lugar - Banestes

A Banestes Seguros S.A. é uma empresa do Sistema Financeiro Banestes. O Banco do Estado do Espírito Santo, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista, foi criado em 1937  e está presente nos 78 municípios capixabas.

3

3º lugar - Confiauto

A Confiauto é uma associação de proteção veicular baseada no sistema de rateio de prejuízos entre os associados. Oferece assistência 24 horas e está presente na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim.

3

3º lugar - Bradesco Seguros

Líder de mercado no Brasil e na América Latina, a Bradesco Seguros está presentes em diferentes segmentos, como Seguro Auto, Seguro Residencial, Plano de Saúde, Dental, Capitalização, Seguros de Vida e Planos de Previdência Privada, bem como em diversas linhas de seguros de Ramos Elementares voltadas às empresas. Tem milhões de clientes em todo o Brasil. 

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