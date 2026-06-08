Recall de Marcas 2026: as campeãs no segmento "Loja de Cama, Mesa e Banho"

Itens de cama, mesa e banho vão além da funcionalidade e ajudam a trazer conforto e personalidade para os ambientes. E consumidores buscam lojas que ofereçam qualidade, variedade e produtos que façam diferença no dia a dia da casa.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Loja de Cama, Mesa e Banho" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Mercadão Casa
O Mercadão Casa está presente no Espírito Santo e a marca foi lembrada pelos consumidores capixabas. A empresa também tem atuação nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.
2
2º lugar - Santa Terezinha
A empresa foi lembrada pelos consumidores capixabas. Em seu portfólio de produtos há diferentes itens de cama, mesa, banho, decoração e colchões. Hoje, tem lojas em Cariacica e Vila Velha, e está também no e-commerce.
3
3º lugar - Avenida
O Grupo Avenida começou sua história em 1978, fundada pelo empresário Ailton Caseli, que abriu uma primeira loja chamada Maracanã dos Tecidos, em Cuiabá, MT. Hoje, tem lojas em vários Estados, inclusive no Espírito Santo.
3
3º lugar - Casas Bahia
Casas Bahia é uma popular rede de varejo de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Foi fundada em 1952, em São Caetano do Sul, São Paulo. Hoje, é o Grupo Casas Bahia e atua fortemente na venda de móveis e eletrodomésticos, tanto em lojas físicas espalhadas pelo país, quanto no e-commerce.