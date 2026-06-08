Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Carne"

Consumida no dia a dia e também em ocasiões especiais, a carne ganhou novas opções de cortes, embalagens e marcas nos últimos anos. E consumidores estão cada vez mais atentos à procedência, à qualidade e à variedade dos produtos na hora da compra.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Empate
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Carne" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Friboi
A Friboi é uma das líderes de mercado no Brasil e possui mais de sete décadas de história. A marca foi criada em 1970, mas sua história remonta a 1953, quando José Batista Sobrinho fundou a Casa de Carnes Mineira, um pequeno açougue em Anápolis (GO), o que viria a ser o início do Grupo JBS. Hoje, com presença em mais de 150 países, a empresa conta unidades produtivas em todo o Brasil, produzindo um dos portfólios mais completos do setor.
2
2º lugar - Cofril
A história da Cofril começa no ano de 1987, quando os irmãos José Carlos e Antonio Cesar, inspirados no segmento de negócio iniciado pelo pai anos antes, decidiram atuar no ramo de suínos. Com o foco na constante preocupação com a qualidade, os produtos tiveram receptividade do mercado, motivando a impulsionar a produção e as vendas, que, com o decorrer do tempo, foram se expandindo para outros municípios além de Cachoeiro.
3
3º lugar - Frisa
A história da Frisa começou em 1968 em Colatina, na região Noroeste do ES. De lá pra cá, se tornou um dos maiores frigoríficos do país. Com unidades em Colatina, Nanuque, Teixeira de Freitas e Niterói, tem mais de 3 mil colaboradores. Produz diariamente uma ampla linha de produtos in natura e industrializados.