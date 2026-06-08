Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Revenda de Carros Usados"

Na hora de comprar ou trocar de veículo, consumidores buscam revendas que transmitam confiança, ofereçam variedade de modelos e condições facilitadas de negociação. E algumas marcas ganharam destaque na memória dos capixabas nesse segmento.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Revenda de Carros Usados" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Localiza
A Localiza&co é a maior rede de mobilidade na América do Sul, presente em sete países, com mais de 645 mil carros na frota, 961 pontos físicos e 23 mil colaboradores. Sua plataforma integrada mantém o cliente no centro e é estruturada em ecossistemas integrados para atender pessoas físicas, empresas e motoristas de aplicativo. A empresa foi fundada em 1973 em Belo Horizonte (MG) por Salim Mattar, seu irmão Eugênio Pacelli Mattar e Antônio Cláudio Brandão Resende. Em 2017, adquiriu as operações da locadora Hertz no Brasil. Em 2022, concluiu-se a fusão entre a Localiza e a Unidas
1
1º lugar - Fiat
A Fiat Automóveis está instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e está entre os maiores fabricantes mundiais de automóveis.
3
3º lugar - Chevrolet
As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet. É uma das marcas mais vendidas no Brasil.
3
3º lugar - Movida
Desde 2006 no mercado, a Movida Aluguel de Carros dispõe de lojas nas principais cidades e aeroportos do país. Adquirida em 2013 pelo Grupo JSL, hoje faz parte da empresa Movida Participações, criada em 2015 para administrar as operações de Aluguel de Carros, Venda de Seminovos e de Gestão de Terceirização de Frotas de veículos leves.