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Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento “Loja de Material Elétrico"

Levantamento realizado pela Markka Pesquisas, em parceria com A Gazeta, revela as marcas que estão na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 01:36

Publicado em 

08 jun 2026 às 01:36
Lojas de material elétrico estão no Recall 2026
Lojas de material elétrico estão no Recall 2026 Shutterstock

Instalações, reformas e manutenções elétricas exigem produtos adequados e orientação especializada. Por isso, consumidores e profissionais buscam lojas que ofereçam variedade, segurança e qualidade no atendimento.


Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos  consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias. 


Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.


Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.

Metodologia

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.


Veja as vencedoras no segmento "Loja de Material Elétrico" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:

1

1º lugar - Eletromil

A Eletromil Comercial atua no Espírito Santo desde 1984, com linha completa de material elétrico industrial, rural e comercial, com especialidade em condutores elétricos e painéis. De uma loja de materiais elétricos, a Eletromil transformou-se em um sólido grupo de empresas e dispõe de frota de caminhões próprios, para atender os clientes com agilidade. 

2

2º lugar - Bremenkamp

A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma ampla variedade de soluções em produtos da base até o acabamento da obra.

2

2º lugar - Alvomac

A Alvomac é uma loja especializada em acabamentos para construção, fundada em 1982, em Vila Velha, onde mantem duas unidades.

2

2º lugar - Eletroraio

A Eletroraio é uma loja varejista especializada em materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e utilidades, localizada no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha.

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