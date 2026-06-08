Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Farinha de Trigo"

Ingrediente tradicional em receitas doces e salgadas, a farinha de trigo está presente no preparo de massas, bolos, pães e diversos outros alimentos do dia a dia. E consumidores costumam buscar marcas que transmitam confiança e garantam qualidade nas receitas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Empate
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Farinha de Trigo" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Regina
Produzida pela Buaiz Alimentos, a farinha de trigo conta com ingredientes únicos e selecionados para o preparo de receitas, colocando a qualidade sempre em primeiro lugar. É ideal para preparo de receitas caseiras como pães, bolos, pizzas, massas frescas, biscoitos, entre outros alimentos.
2
2º lugar - Número Um
A farinha de trigo Número Um também é produzida pela Buaiz Alimentos. É indicada para uso em qualquer receita artesanal de bolos, doces ou salgados, utilizando fermento químico ou biológico. Resulta em alimentos com excelente visual e textura.
3
3º lugar - Dona Benta
A farinha de trigo Dona Benta foi lançada em 1979 pela empresa cearense J.Macêdo. A origem da marca é uma homenagem à famosa e afetuosa avó do Sítio do Picapau Amarelo, obra de Monteiro Lobato. É enriquecida com ferro e ácido fólico e utilizada para preparar bolos, tortas, panquecas, omeletes, entre outros pratos.