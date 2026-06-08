Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Padaria"

Muito além do pão fresquinho, as padarias se tornaram espaços procurados para cafés, lanches e encontros ao longo do dia. E consumidores valorizam estabelecimentos que unem variedade de produtos, qualidade e atendimento.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Padaria" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Monza
A Monza nasceu em 1983, quando a primeira padaria do grupo foi adquirida em Vitória. De lá para cá, a marca cresceu cada vez mais e tem unidades pelo ES, incluindo espaços em shoppings.
2
2º lugar - Monte Líbano
A Padaria Monte Líbano iniciou as atividades em 1964, em Vitória, e desde então faz parte do cotidiano dos capixabas. A tradição familiar e a qualidade dos produtos fabricados pelo estabelecimento são suas principais marcas.